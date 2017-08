Fisken rømmer når dette naturfenomenet når fjordene

– Vær forsiktig om du stuper et sted der denne algen befinner seg, oppfordrer forsker Lars-Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet.

"Algeekspert" ved Havforskningsinstituttet, Lars-Johan Naustvoll, kjenner godt til Emiliania Huxley. Foto: Havforskningsinstituttet

Det er et vakkert skue som kan sees om man tilfeldigvis befinner seg høyt oppe i lufta for tida. Svært høyt, faktisk, om man skal få se Emiliania Huxley i hele sin prakt.

Kjenning av forskerne

Kalkalgen blomster opp på grunn av sommervarmen som har vært i Nordland og sørover. Nå siger den nordover og for øyeblikket brer den seg langs hele kysten av Troms i stort mon og farger havet strålende turkist.

Forsker sier at de kjenner godt til algen.

– Når vi har godvær langs kysten, med vindstille og solskinn og gjerne litt temperatur, så, blir denne arten forholdsvis vanlig, sier Naustvoll.

Heldigvis er den ikke farlig. Den legger seg som et melkeaktig lag i vannet, noe som gjør at havet ser turkist ut i stedet for blått. Dessuten blir sikten i vannet dårlig.

– Nå er algene utaskjærs, men om algen kommer inn til badesteder, må man være forsiktige når man stuper ned i vannet. Algen gjør at sikten blir veldig dårlig, og man ser kanskje bare 30 cm ned i vannet, sier han.

Fisken rømmer fjordene

Og både dykkere og fisker får redusert glede av å være i vannet der algen trives.

– Når Emiliania Huxley kommer inn i fjordene, trekker fisken ut. Den enkle forklaringa på det er at mange fjordfisker er visuelle predatorer, altså at de jakter ved hjelp av synet. Derfor trekker fiskene ut av fjordene for å jakte mat når sikten i vannet reduseres, forklarer forskeren.

Kalkalgen Emiliania er vanlig langs hele kysten, fra Oslofjorden og tidvis helt opp til Barentshavet, sier Naustvoll.

– Den har vært ganske vanlig å se i år. Dette feltet kommer fra Nordland, der de lå forrige uke. Så om man skal skylde på noen for algeoppblomstringen, man skylde på nordlendingene, sier forskeren med et smil.