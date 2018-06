Bjørn angrep saueflokk: – Et forferdelig syn

En bjørn angrep fredag kveld saueflokken til bonde Karl-Oskar Fosshaug i Bardu i Indre Troms.

Fem sauer er funnet og bekreftet drept av bjørn. Flere sauer er savnet.

– Angrepet varte i fem timer fra det startet rundt klokken 21 fredag kveld, og siste sau døde klokka to natt til lørdag. Den ene sauen ser ut til å ha overlevd selve angrepet, men har til slutt stupt med bakbeina rett bakover i et siste forsøk på å komme unna bjørnen, med innvoller og tarmer hengende ute, sier den fortvilte bonden til NRK.

Han sier at bjørnen vanligvis er ute etter juret til sauen, men i dette angrepet har bare bjørnen spist jurene på halvparten av de han har slått.

– Det var et forferdelig syn. Overlevende lam og søyer er splittet fra hverandre og spredd over hele lia og det står mange små lam igjen alene, sier Fosshaug.

Fem sauer er til nå funnet drept etter angrepet fra bjørnen. Foto: Karl-Oskar Fosshaug

Søker etter bjørnen

Han sier videre at angrepet skjer unormalt tidlig i beitesesongen.

– Det verste er at den siste flokken ble sluppet ut på beite fredag kveld klokka 20.30, altså bare en halvtime før angrepet startet 500 meter unna.

Det er gitt skadefellingstillatelse på en bjørn etter angrepet på sauene, og det har i helga pågått søk etter den med jaktlag og hunder.

– Fellingstillatelsen ble gitt etter at Statens naturoppsyn bekreftet at samtlige av sauene ble drept av bjørn, sier Andreas Røsæg, rådgiver hos Fylkesmannen i Troms.

Også landbrukssjef Ingeborg Nygård i Bardu er fortvilt over det som har skjedd. - Verst er det å tenke på alle lammene som plutselig ble morløse og hvordan de skal klare seg alene. Nygård er fornøyd med at de raskt fikk en fellingstillatelse på plass, og at et erfarent jaktlag er i gang for å få felt bjørnen. - En vanskelig, men ikke umulig oppgave, sier Nygård til NRK.

Det har før vært tilfeller av at bjørn har angrepet sauer i dette området. I april i fjor ble en hannbjørn skutt i Bardu etter at den hadde drept sauer.