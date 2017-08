– Det er utenkelig for meg at det er grønt gress, jordbærdessert og båtliv. Jeg forstår det med hodet, men ikke med den kroppslige følelsen. Det er jo ikke mye som minner om sommer her.

John Olav Vinge, lege på Trollstasjonen i Antarktis. Foto: Privat

Det sier John Olav Vinge, som er lege ved den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land i Antarktis.

Sammen med fem andre menn fra ulike steder i landet, overvintrer han i den sørlige delen av verden, hvor de oppholder seg i 13 måneder.

I nesten ni måneder er de isolert fra omverdenen.

Som en familie

Vinge forteller at kontrastene er store fra hjemmet i disse dager. For mens resten av familien spiser jordbær og kompisene drar på klatretur, sitter han og sin «familie» på

BADESTAMP: Totalt seks menn jobber på Trollstasjonen. Foto: John Olav Vinge / Trollstasjonen

Antarktis i mørketid og 40 minusgrader.

– For noen føles det ille å få tilsendt bilder av sommeren hjemme. Vi føler oss privilegiet som får ha kontakt med familien hjemme over Skype, og her er vi som en liten familie. Da blir ikke savnet så voldsomt stort likevel, sier Vinge.

Det var Norsk Polarinstitutt som omtalte saken først.

Jul i juli

I Antarktis er vinteren på hell, og våren i anmarsj. Med unntak av noen kraftige orkaner, kan Vinge fortelle om en varierende temperatur på mellom femten og 35 minusgrader.

I forrige uke tok Vinge seg en tur opp på en fjellknaus, hvor han i le kunne kjenne solen varme for første gang på lenge.

– Etter litt dårlig vær, fikk vi endelig sett sola, og da måtte vi ha en solfest. Bare fire dager før hadde vi julefeiring, med julemat og julegaver. Så 24. juli feiret vi jul, ler Vinge.

Sammen med de andre nøt de sola i lunsjen.

– Å få sola tilbake gjør noe med psyken. Vi har vært litt sløve hele gjengen i mørketida.

SOL: Sola dukker stadig frem i godværet som nå kommer til Antarktis. Foto: John Olav Vinge / Trollstasjonen

Få lyder

Vinge, som også fungerer som observatør for Meteorologisk institutt, kan fortelle at helga også ser bra ut i sør.

– Jeg gleder meg til helga, for da kan det se ut til at jeg kommer meg på en lang fjelltur. Hvis det ikke er så kaldt, tror jeg at jeg skal prøve med på fem, kanskje syv topper i nærheten.

I motsetning til Norge, er det øde og stille i isen. Det kan gi litt ekstra hjemlengsel.

– Det er ingen fugler og dyrelyder i naturen, eller bekker som renner. Det kan hende jeg savner de lydene litt når jeg er ute, avslutter han.