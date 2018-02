– Bare 20 sekunder etter at jeg hoppa fra båten, så sank den

– Jeg har det bra nå. Litt mye tanker, men ellers går det bra.

Bjørn Kristoffersen har god grunn til å ha mange tanker i hodet i dag. Søndag ble dramatisk. Han var på havet i sin fiskebåt «Lobo». Plutselig endra været seg.

– Det ble mye sjø. Jeg var akkurat ferdig med ei garnlenke, men så fikk jeg en sjø innover dekket. Det førte til at den ene garnlenka forskjøv seg til styrbord side. Båten la seg over til styrbord og begynte å ta inn vann akterut. Det gikk veldig fort, sier Kristoffersen til NRK.

Det ble noen dramatiske minutter for Bjørn Kristoffersen. Båten forsvant bokstavelig under føttene hans. Han forstod kjapt at dette ville bli kritisk, så han ville ikke få tid til å ta på seg overlevingsdrakt. I det han sprang for å hente redningsvest fikk han sendt ei nødmelding på radioen, og henta en nødrakett.

Les om han som berga Bjørn: Svein Arild mista all kontakt med kameratbåten: – Jeg frykta det verste

– Jeg hørte en båt i nærheten. Jeg skjøt nødraketten i den retninga, men da lå båten min så mye på siden. Jeg klatret framover på babord side av båten. Da var den andre båten på tur imot meg. De fikk kasta ei livbøye til meg. Den fikk jeg tak i og så dro de meg inn. Bare 20 sekunder etter at jeg hoppa fra båten min, så sank den, forteller Bjørn.

Det gikk rundt 5 minutter fra den sjøen kom inn på dekk til båten sank. Bjørn Kristoffersen

Ingen viste at Bjørn var i fare

Bjørn Kristoffersen hadde flaks. Båtene som var i nærheten leita egentlig etter en annen båt. Ingen viste at Bjørn var i fare. De trodde først de hadde funnet den båten som de opprinnelig leita etter.

– Det var ei guds lykke at de var så nær. Man får ikke tid til å tenke. Jeg så bare at det bar galt av gårde. Det gikk så fort.

– Var det spesielt dårlig vær?

– Ja, for små båter så ble det veldig dårlig vær. En liten kuling og mye sjø er ikke godt vær for disse båtene.

Det gikk bra med Bjørn Kristoffersen. Denne gangen var hjelpa nær.

– Ja, det første jeg sa når jeg kom ombord på den andre båten var; "Gud velsigne dere for at dere var så nær."