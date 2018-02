Søkte etter én savnet fisker – fant to

En fisker ble funnet kort tid etter at en sjark med en person om bord ble meldt savnet utenfor Nord-Fugløya i Nord-Troms søndag ettermiddag. Problemet var at det ikke var fiskeren som var meldt savnet som ble funnet.

Frode Iversen forteller at HRS NN satte i gang et søk i området med flere lokale båter, redningsskøyta, KV Farm og et NH-90-helikopter fra KV Andenes, etter en bekymringsmelding fra en «kompisbåt» kl. 1610.

Kystvaktskipet KV Farm kom raskt til området der sjarken var savnet. Foto: Vegard Breie / Kystvakten

– Han hadde mistet telefonkontakten, fikk ikke kontakt på radio og AIS-signalet, (Automatisk identifikasjonssystem), til båten var også borte, sier han.

Fant en annen i havsnød

En av de lokale båtene gikk raskt mot den sist kjente posisjonen og gikk rett på en båt som holdt på å gå ned.

– En mann kunne gå over fra skroget på den synkende båten til den første båten som kom til. Problemet som viste seg i løpet av et par minutter var at dette ikke var båten vi i utgangspunktet lette etter, sier redningslederen.

Iversen sier mannen har forklart at han drog garn og fikk en brottsjø over båten. Lasten forskjøv seg og båten gikk ned.

– Om det har skjedd med den andre båten, det vet vi ikke.

Systemet som berger liv

Fortsatte søket

Dermed måtte de fortsette søket etter den andre enmannssjarken, den som var meldt savnet. Etter noen timer fant de personen i sjøen, men sjarken var borte.

– Denne fiskeren ble funnet av et NH90 helikopter som var med i søket kl. 18.23 søndag kveld, sier Frode Iversen, som aldri har vært med på noe lignende.

Personen som var savnet ble funnet av et NH90-helikopter. Foto: Nils Mehren / NRK

– Nei, noe slikt har vi ikke vært borti. At vi har søkt etter en båt i havsnød, og så gå rett på en annen som er i samme situasjon. Det har vi aldri opplevd, og kommer neppe til å oppleve igjen, det er rett og slett utrolig.

Iversen sier en av de tingene man i ettertid skal være oppmerksom på, er at i alle fall en av båtene ikke hadde nødpeilesender.

– Hadde de hatt en slik ville alarmen ha gått med en gang, det er noe vi helt klart oppfordrer båteiere til å montere, avslutter redningsleder Frode Iversen.

Det var her ved Nord-Fugløya, midt i bildet, de to sjarkene forliste. Foto: Skjermbilde fra Marine Traffic

Tilstanden til den ene fiskeren etter båtforliset er alvorlig. Det melder UNN Tromsø.