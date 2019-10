Vil begrense menns mulighet til å hente flere kvinner fra utlandet

Krisesentre over hele landet opplever at flere norske menn leverer utenlandske kvinner på døra når de «er ferdig med dem».

– Altfor mange opplever et liv med fysisk og psykisk vold når de flytter inn hos sin norske mann. Etter en periode kastes de ut, sier Svein Gjerseth, leder for Krisesenteret i Telemark.

Han understreker at dette selvfølgelig ikke gjelder alle menn som gifter seg med kvinner fra utlandet, og at mange av dem finner kjærligheten og får et godt liv.

Antallet som opplever det motsatte er imidlertid så høyt at Gjerseth mener noen må si fra.

Det har fått mange til å reagere.

Vil vurdere reglene på nytt

– Om dette stemmer er det en forkastelig adferd, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp), som nå vil se på regelverket for å forhindre at personer fra den tredje verden blir utnyttet.

Justisministeren sier regjeringen vurderer konkrete virkemidler som skal bidra til at den aktuelle gruppen menn må vente lenge før de kan hente nye kvinner.

– Vi må se på flere ting, men det som kan bli aktuelt er en form for karantene, sier Kallmyr til NRK.

– Fikk vondt langt inn i magen

Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) sier han fikk vondt langt inn i magen da han hørte nyheten.

Petter Eide (SV) Foto: Martin Roaldsø / NRK

– Jeg har hørt rykter om dette tidligere, og dette er noe som smerter meg å høre.

Han mener Kallmyr har gitt gode signaler om at dette er noe regjeringen tar alvorlig.

– SV har allerede stilt justisministeren et skriftlig spørsmål om hva han kommer til å gjøre med dette. Vi må se om lovbestemmelsene må skjerpes, sier Eide.

– Forvrengt menneskesyn

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) krever også handling.

– At det finnes menn som har et så forvrengt menneskesyn er nesten ikke til å tro, uttaler hun til NRK.

Arbeiderpartiet ønsker et obligatorisk introduksjonskurs for kvinner som kommer til landet for å gifte seg med norske menn.

– På den måten kan i alle fall kvinnene få vite hvilke rettigheter og hvilken hjelp de kan få her i Norge med en gang de kommer. Vi skal ikke ha det sånn i Norge og når det forekommer så må vi gjøre noe.