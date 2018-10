Tyv falt ned stup

Det var ved totiden i natt at politiet fikk melding fra en huseier i Røyskattlia i Porsgrunn. Han hadde oppdaget en person som var i ferd med å bryte seg inn i huset hans, og mente at han hadde avverget et innbrudd.

Hørte skrik og rop

Innbruddstyven stakk av i all hast da politiet kom til stedet. Tyvgods ble funnet like i nærheten. Hundepatruljer ble satt inn i søket etter mannen, men letingen var uten resultat da patruljene plutselig hørte skrik og rop fra nedsiden av et stup. Ifølge politiet skal mannen ha falt mellom fem og ti meter ned et stupbratt terreng.

– Det er bratt på stedet, og etter å ha fått klatret ned fikk patruljen se en mann i 30-åra fra Porsgrunn. Han var skadet og trodde selv at han hadde brukket begge beina. Han klaget også på sterke smerter i brystet, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Inge Landsrød.

Politiet fant tyvgods i nærheten av der innbruddsforsøket ble oppdaget. Foto: Theo Aasland Valen

Størst skader i anklene

Det er vanskelig terreng og mange kraftlinjer i området der mannen ble funnet. Derfor var det umulig å bruke redningshelikopter for å få mannen ut det stupbratte området. Brannvesenet ble tilkalt og de klarte til slutt å få mannen i sikkerhet.

Mannen i 30-årene er nå innlagt ved Sykehuset Telemark. Det er usikkert hvor store skadene er, men det er trolig anklene som har fått størst skade. Ifølge politiet har porsgrunnsmannen innrømmet at han har vært på stedet der tyvgodset ligger.

– Det er mannens helse som er prioritert nå. Videre etterforskning vil vise om det er aktuelt å ta ut siktelse mot mannen, for å ha hatt tyvgods og eventuelt at han har begått tyveri, sier operasjonsleder Inge Landsrød.