– Turistene ønsker å ha med seg et lite minne fra besøket i stavkirken, og dermed tar de med seg disse trespikerne fra veggene, sier kirkeverge i Eidsborg stavkyrkje, Bjørnar Kristensen.

Det var Vest-Telemark Blad som først omtalte saken.

På kort tid har rundt 100 trespiker forsvunnet fra veggene på kirken. Forsvinner mange nok, kan det føre til at veggene faller sammen.

– Veggene på kirken har vært knusktørre, og da er ikke veien lang for å ta med seg en spiker eller to. Nå setter vi inn nye nagler der det mangler, også legger vi tjære på veggene. Da er det nok ikke lenger så attraktivt for folk, siden de må grise til fingrene sine for å få med seg en suvenir, sier Christensen.

Man kan se tydelig hvor trespikerne mangler i veggen på Eidsborg stavkyrkje. Foto: Anne Gundersen

Må sette opp overvåkingskamera

Eidsborg stavkyrkje er den eneste stavkirken i Norge som bruker trespiker som holder tresponet i veggene fast. Derfor har de også ekstra affeksjonsverdi for turistene som er innom på besøk.

– Nå skal det også monteres kontinuerlig videovervåking ved kirken, så da blir det nok slutt på stjelingen, sier kirkevergen.

For å få nye spiker som passer til veggen trengs malmfuru, og emnet må også være godt.

– Vi synes det er litt unødvendig at turistene tar med seg denne typen suvenirer, men vi befinner vel oss i en tidsalder der folk ikke helt skjønner hva de gjør, sier kirkevergen.

– Er disse spikerne verdt noe?

– Nei, ikke annet enn utover affeksjonsverdien for turistene, sier Christensen.

Eidsborg stavkyrkje er svært populær, og er et yndet turistmål. Foto: Anne Gundersen

Kan bli politianmeldt

Håvard Jørgen Russnes er leder av Stavkirkeeierforum. Han sier dette er et problem ved flere stavkirker rundt om i landet.

– Vi opplever at folk risser navn eller tegn på kirkeveggene. Vi synes det er helt pyton, men sånn er det. Det er ikke noe særlig at folk begynner å tukle med ting som har stått der i hundrevis av år.

Turistene vet trolig ikke at tingene de gjør er brudd på Kulturminneloven.

– Turistene kan faktisk risikere å bli politianmeldt når de fjerner noe fra kirka eller risser navn på veggene, sier Russnes.

Stavkirkene er superpopulære

Eidsborg stavkirke er ikke den eneste stavkirken i landet som er godt besøkt av turister. Samlet besøkte over en halv million personer landets stavkirker i 2018.

Antall betalende gjester økte med 18,9 prosent fra 2016 til 2018. Museumskirkene i Oslo og på Maihaugen er fremdeles de best besøkte, mens Heddal stavkirke i Telemark er blant kirkene som bidrar godt til statistikken.