Tore bringer Spania til den norske bygda

Han har to restauranter i Spania som han styrer døgnet rundt gjennom hele året. Disse stenger Tore Dale to måneder hver eneste sommer for å dra hjem til Norge, men ikke for å feriere. Han kommer for å jobbe enda mer.

– I slutten av mai hvert år begynner det å krible. Da vet jeg at det ikke er lenge til jeg skal reise til Norge og Ulefoss, og at Café Slusa venter på meg, sier Dale.

I Spania er det norsk mat som gjelder på restaurantene hans. Når han kommer til Norge, er det spansk mat på menyen.

– Første gangen vi kokte og tilberedte en svær blekksprut inne på kjøkkenet her, tenkte jeg at det må være første gangen dette skjer på Ulefoss, ler Dale.

Quizmaster Tore

Han har det travelt gjennom hele sommersesongen. Han har flere som jobber i restauranten, blant annet den spanske samboeren sin, men han er på jobb selv hver eneste dag. Kokken arrangerer konserter, temakvelder og ikke minst quiz.

– Jeg har aldri vært på en eneste quiz i hele mitt liv, og jeg aner ikke hvordan det fungerer. Likevel er jeg quizmaster her hver onsdag, og folk strømmer til, forteller Dale.

– Det hender ikke sjelden at jeg gjør feil og får litt kjeft. Da må jeg rette opp, også får alle seg en god latter, humrer han.

– Når Tore kommer fra Spania, da er det sommer på Ulefoss. Og han trekker både unge og gamle, sier en gjeng som sitter rundt en av bordene i kafeen.

Tore Kokk

De fleste har til gode å se Tore Dale uten den hvite kokkefrakken og kokkelua.

– Vil du se meg uten lue? Se her, sier han, og tar av seg lua slik at den lange hestehalen kommer fram.

– Jeg begynte med kokkelue fordi alle kjenner meg som Tore Kokk. Jeg er hverken den flinkeste eller den mest kjente kokken, men for folk her i bygda er jeg bare Tore Kokk. Da hører både den hvite kokkeskjorta og lua med, sier han.

Sommeren er over, og kokken har servert sin siste patatas bravas og sin siste kanne med sangria på Ulefoss for i år. Men utpå forsommeren, når de norske jordbærene er i ferd med å modne og badetemperaturene i Norsjø kryper over 15 grader, pakker Tore Dale kokkelua si, forlater Spania og vender nesa nordover mot Ulefoss og Café slusa igjen.