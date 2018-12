Brukt utstyr er også billigere utstyr. Derfor er det etterspørsel etter dette blant kommuner, skoler og bedrifter over hele landet.

– Mange tjener på det, ikke minst miljøet, sier salgskonsulent Jack Wroldsen hos CHG-Meridian i Skien.

Vinn-vinn

50.000 brukte datamaskiner, servere, printere, nettbrett og mobiltelefoner havner hos denne bedriften hvert år.

En del av dem kommer fra leasingfirmaer som etter 3–4 år får tilbake utstyr de leide ut. Andre maskiner har stått på kommunale kontorer eller i klasserom.

30.000 av disse er det mulig å tømme totalt for sensitivt innhold og sette inn nye deler. Utstyr som er ubrukelig, blir sortert slik at hver minste lille metallbit og plastdel går til gjenvinning.

Wroldsen beskriver en vinn-vinn-situasjon. Kundene som leverer brukt utstyr, får penger for det. De som kjøper brukt, sparer penger. Dessuten er miljøgevinsten stor ved gjenbruk.

Jack Wroldsen hos CHG-Meridian sørger for at brukt datautstyr får nye eiere. Foto: Britt Boyesen / NRK

Lang levetid

Direktør for næringsutvikling hos IKT-Norge, Fredrik Syversen, har sans for muligheten til å kjøpe brukt utstyr.

– Det betyr lenger levetid for alle disse produktene vi importerer. Dette gir også noen med et stramt budsjett anledning til å kjøpe godt IT-utstyr.

God avfallshåndtering er en viktig del av dette. Alt kan ikke ut på gjenbruksmarkedet. Da er det nødvendig å sørge for at kjemikalier og alle mulige deler i disse maskinene blir sortert og levert til gjenvinning eller forsvarlig oppbevaring.

Fredrik Syversen i IKT-Norge har kjøpt brukte mobiltelefoner flere ganger. Foto: Gorm K. Gaare / IKT-Norge

Syversen ser ingen ulemper ved å kjøpe brukt utstyr. Unntaket er hvis maskinen har gammel programvare, men den er det mulig å bytte ut.

Det gjør de 15 ansatte på CHG-Meridian. Der kan de behandle opp til 200 maskiner daglig.

Gjenbruk

Datamaskiner som hadde en prislapp på 15.000 kroner, kan bli solgt videre for 1.500 kroner. Jack Wroldsen har oversikt over kundelistene og vet hvem som trenger hva framover. Dette har de jobbet med i 15 år.

Han studerer en bunke laptoper. Det er ingen riper eller merker på overflata. Innholdet er nytt.

– Jeg er fornøyd med den jobben vi har gjort her, men først og fremst er jeg glad for at noe kan bruke dette i flere år til. Det tjener alle på, sier Wroldsen.