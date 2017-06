Fylkesmannen er statens representant i fylket og et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

– Dette er en demontering av Telemark fylke, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Terje Aasland til NRK.

Terje Aasland fra Arbeiderpartiet er svært skuffet. Foto: Anne Lognvik / NRK

Han er svært skuffet over at embetet legges til Vestfold.

– Dette er en svært trist dag for Telemark.

8. juni ble det i Stortinget avgjort at Telemark og Vestfold skulle slås sammen til en ny region. 95 stortingsrepresentanter stemte for sammenslåingen, mens 73 stemte mot.

– Om vi får regjeringsmakt fra høsten av, vil vi omgjøre vedtaket som Høyre, Frp, Venstre og KrF gjennomførte. Vi vil også sørge for at fylkesmennene vil følge fylkesgrensene. Det betyr en egen fylkesmann i Telemark, sier Aasland.

Skuffelsen var stor blant de ansatte hos Fylkesmannen i Telemark. Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Stor skuffelse blant de ansatte

Laila Christensen er hovedtillitsvalgt for LO i Telemark. Hun sier det er en trist dag.

– Vi er overrasket. Det var en ubalanse på forhånd, og når statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey sier at Skien skal beholde fylkesordføreren, klarer vi ikke ta det helt på alvor.

Det er Fylkestinget som skal avgjøre om fylkesordføreren skal sitte i Skien eller ikke.

Elin Guliksen Lunden er hovedtillitsvalgt for UNIO. Hun bor på Ulefoss, og det betyr at hun nå får mye lenger reisevei.

– Dette er trist. Nå må jeg gå i tenkeboksen om jeg kan være med videre eller ikke. Det blir for lang reisevei mellom Ulefoss og Tønsberg hver dag med en time og tre kvarter, sier hun.

– Føler oss lurt av statsråden

Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid, sier han føler seg lurt av regjeringen og statsråden. Foto: Berit Heggholmen / NRK

Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid er svært frustrert og skuffet over beslutningen.

– Vi føler oss lurt av regjeringen og statsråden. Vi fikk beskjed om å kjøre en regiondebatt, men ingen av argumentene er tatt hensyn til. Nå ønsker vi et møte med statsminister Erna Solberg.

Også ordfører i Skien, Hedda Foss Five er sint og frustrert.

– Nå regner jeg med at det blir et telemarksopprør. Jeg er frustrert og irritert på Vestfold i hele kroppen. Det er ikke bra at den største karrer til seg alt. Det gjør Vestfold nå ved hjelp av Staten.

Olsen ny fylkesmann

Per Arne Olsen blir ny fylkesmann. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Per Arne Olsen blir ny fylkesmann i den nye regionen.

– Jeg forstår at det kommer reaksjoner fra Telemark, men jeg er glad for å få jobben, og takker også for tilliten, sier Per Arne Olsen.

Alle de ansatte ved Fylkesmannen i Telemark ble innkalt til allmøte fredag klokken 10.50.

De ansatte NRK snakket med før møtet i Skien var svært bekymret, og fryktet at arbeidsplassene ville bli flyttet til Vestfold.

Avgjørelse også i nord

Også i Nord-Norge har avgjørelsen om fylkesmannen falt denne fredagen.

Sikre kilder NRK har snakket med, bekrefter at fylkesmannen i Troms og Finnmark slås sammen. Det nye hovedsetet blir plassert i Vadsø.

De ansatte ble informert om vedtaket på et allmøte hos fylkesmennene i Tromsø og i Vadsø nå klokken 11:00.

Fylkesmannen i Finnmark har i dag 120 ansatte. Fylkesmannen i Troms har om lag 140. Det er fortsatt ikke kjent om de ansatte i Tromsø må flytte til Vadsø.

