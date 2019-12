Speilglatte veier fører til kaos

– Han som kjørte denne bilen har vært heldig, sier daglig leder i Førde bilberging, Arild Tistel.

I morgentimene i dag har han berga en av de mange bilene som har kjørt ut på det glatte føret. Sjåføren, som var på vei mot Kinna i Sundsdalen i Førde, endte utfor en bratt skråning. Hadde det ikke vært for de mange trærne i skråningen, hadde bilen fortsatt å rulle.

– Det er små marginer.

Ulykker flere steder

Det er kø flere steder i landet. Et vogntog står på tvers i nordgående retning på E6 mellom Sonsvei og Vestby Syd. E6 sørfra mot Oslo er stengt i begge retninger.

Politiet melder om tre forskjellige trafikkulykker i Kongsbergområdet på samme tid. En buss har kjørt i autovernet på Nummedalsveien, og tre biler er involvert i en ulykke på Efteløtveien på E134.

Sonsveien ved Vestby i Østfold har vært sperret i perioder etter at et vogntog skled ut og sto på tvers av veien. Dette har ført til store trafikale utfordringer i Akershus syd og Østfold nord.

Nødetatene jobber ved en ulykke på Sonsveien ved Vestby. Foto: Terje Bratland

Alt tilgjengelig mannskap er ute, melder Statens vegvesen.

Skaper problemer flere steder

Væromslaget har skapt vanskelige kjøreforhold flere steder også i Trøndelag.

Et vogntog med juletrær har veltet på fylkesvei 17 ved Korsen i Namdalsvei. Ingen skal være skadet, ifølge politiet. Vogntoget ligger utenfor vegbanen og skadestedet er sikret.

På E6 nord for Steinkjer er ett felt sperret i nordgående felt mellom Hammer og Heimsjøen. Flere trailere står fast, opplyser politiet.

I Selbu står en trailer fast i en bakke ved skisenteret. Personbiler kan passere, men det er vanskelig for større kjøretøy.

Flere busser står

I Vestfold er flere skolebusser innstilt.

Også i Telemark er bussene svært forsinket på grunn av ekstremt glatte veier i store deler av fylket, opplyser VY.

– Vi tar ingen sjanser på sikkerhet, og sjåførene vil stanse bussen hvis de vurderer det som utrygt å kjøre videre, sier områdesjef i VY Grenland/Vestmar, Geir Aasoldsen.

Glatt overalt

– Det er veldig vanskelig å holde gode kjøreforhold på en dag som denne, sier trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen, Anniken Island.

Hun forteller at det er utfordrende blant annet fordi sanda som strøs på veiene regner bort igjen, slik at de må de ut på nytt. En del av sanda blåser også bort.

Island har følgende oppfordring til de som må ut på veiene i dag.

– Ned med farta, hold god avstand, og følg med på trafikkmeldingene. Og så er det viktig at folk forsikrer seg om at de har gode dekk å kjøre med. Dette gjelder hver dag, sommer og vinter, men er spesielt viktig på dager som i dag.

Leif Forsbak bidrar til å holde fortauene trygge i Porsgrunn. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Mange er ute og jobber for å sørge for at flest mulig skal komme seg trygt fram dit de skal. Horten kommune benytter Twitter for å takke alle som står på i dag.

– Takk til folka våre i teknisk som er ute og strør og forsøker å gjøre såpeglatte veier litt mer fremkommelige. Vi er fullt bemannet og alle maskiner er ute, men det tar tid å komme seg rundt. Vi prioriterer veier etter prinsippet om liv og helse først. Kjør forsiktig!

Sendte ut farevarsel i går

Etter lave temperaturer de siste dagene, kom regnet midt i morgenrushet i dag.

Meteorologisk institutt advarte i går mot at de kom til å bli kaos på veiene. Meteorolog Rafael Escobar Løvdahl kalte værvarselet for tirsdag morgen «oppskriften på underkjølt regn».

– Enten du skal gå, sykle eller kjøre buss, så bør du legge inn ekstra tid. For om ikke du får problemer selv, så er det helt sikkert andre som sliter.