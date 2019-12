Farevarsel: Nå kommer «oppskriften på underkjølt regn»

I natt kommer det varm luft og nedbør og tar over for det kalde og tørre været som har vært mange steder i landet. Fra mandag kveld venter meteorologene underkjølt regn og regn som fryser på bakken.

Søndag meldte meteorologene at det først og fremst gjaldt Østafjells, men nå er området utvidet betraktelig. Meteorologisk institutt har derfor sendt ut gult farevarsel for hele Norge minus Finnmark.

– Enten du skal gå, sykle eller kjøre buss, så bør du legge inn ekstra tid i morgen. For om ikke du får problemer selv, så er det helt sikkert andre som sliter, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk institutt.

Fakta om underkjølt regn Ekspandér faktaboks * Regndråper som ikke er frosset til is selv om temperaturen i dråpene og i lufta omkring er under null grader Celsius, kalles underkjølte. * Når slike dråper treffer jordoverflaten eller andre faste legemer, vil de fryse til is, forutsatt at underlaget også har en temperatur under null grader. * Vanndråper med temperatur ned til rundt 40 kuldegrader kan forekomme i atmosfæren. Skal vanndråpene fryse, må det finnes partikler i dråpene som vannmolekylene kan feste seg til (frysekjerner). (Kilde: Meteorologileksikon) (©NTB)

Rekker ikke å flytte seg

Forklaringen på glatta er at det kommer varm luft fra vest. Løvdahl forteller at den kalde lufta ikke vil kunne flytte seg raskt nok, og at den varme lufta dermed sklir over den kalde. Da blir det regn, mens det fortsatt er kaldt på bakken.

Han kaller dette «oppskriften på underkjølt regn».

– På Sørlandet skjer dette allerede i natt og tidlig, tidlig på morgenen. I Telemark og Vestfold kommer regnet på morgenen, mens det i Østfold og lenger øst kommer nærmere formiddagen, sier Løvdahl.

I det siste farevarselet treffes også Vestlandet fra mandag kveld, mens det fortsetter nordover på tirsdag. Det ventes å treffe Troms tirsdag ettermiddag.

Snø skapte kaos

I forrige uke kom snøen til Østlandet. Det førte til flere titall ulykker i løpet av torsdagen i Østfold, Akershus, Oslo og Innlandet.

– Det er kaotisk. Vi har vært ute på veldig mange forskjellige uhell, akkurat nå er vi ute på seks uhell, sa operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NRK torsdag morgen.

Denne bilen var innblandet i en kollisjon i Spydeberg i Østfold da snøen kom til Østlandet torsdag. Nå kan det bli glatt igjen. Foto: Freddie Larsen / NTB scanpix

Ekstrem snøskredfare

Det har vært ekstrem snøskredfare flere steder i landet de siste dagene, men forholdene er på vei til å bli bedre, ifølge varsom.no.

I Møre og Romsdal og de nordlige deler av Sogn og Fjordane skrus derimot varslet opp til 4 tirsdag – høyere går ikke skalaen.