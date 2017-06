Så mye regn tåler bunaden din

Bunadseksperter NRK har vært i kontakt med er enige. Vanlig ullstoff tåler en god del vann.

Se her, vannet ligger som perler. Norsk ull og norsk ullbroderingsgarn tåler vann. Det er vi ikke redde for. Kjersti Lyngestad

BUNADSEKSPERT: Inger Petersen driver med produksjon og holder kurs. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Kjersti Lyngestad, daglig leder hos Norsk Flid i Skien, heller vann på et vevd bunadstoff. Vannet blir liggende oppå ullstoffet.

– Børster man det bort så triller det av.

– Så lett regn går fint?

– Ja, det gjør det så absolutt.

Lyngestad får støtte hos Inger Petersen, bunadsekspert med eget firma. Petersen har svennebrev som bunadstilvirker og driver med produksjon og holder kurs.

– I utgangspunktet tåler all ull regnvann, men det kan kanskje bli litt skjolder på stakkestoffet.

– Det gjelder å ikke sope gata med stakken, sier Kjersti Lyngestad, daglig leder hos Norsk Flid i Skien. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Problemstoffer

Til det har Petersen et triks. Du dusjer vann jevnt over på baksiden av stoffet. Så presser du det og da jevner flekkene seg ut.

TÅLER LITT REGN: Herrebunad fra Øst-Telemark (fra Heddal sent 1700/tidlig 1800) Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Utfordringene kommer når ullstoffet er blandet med noe annet, eller er sydd sammen med andre tekstiler.

– Hvis du har et broderi som har vliselin strøket på baksiden og kanskje et silkefôr, så kan vi ikke garantere hvordan det oppfører seg med vann, sier Petersen.

Ifølge Lyngestad kan importerte stoffer i bunadsdekoren skape problemer.

– Det er jo et paradoks i dette norskeste norske, men nordmenn reiste mye og tok med seg stoffer hjem. Og hvorvidt disse er like glad i vann er det ikke like lett å svare på.

Bunadsstoff tåler mye vann. Blir det så vått som dette, må det tørkes forsiktig. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Ikke fei gata

Kvinnebunader er som kjent lange, noen ganger for lange. Vannet som ligger på bakken er ikke like rent som det som kommer fra himmelen. Petersen mener det beste er å få beltestakken 20 cm over bakken.

– Det er viktig at den ikke er for lang, at kanten går ned i bakken og suger til seg vann, sier hun.

– Det gjelder å ikke sope gata. For det har vi andre som kan gjøre mye rimeligere, sier Lyngestad.

En ting du skal være obs på når bunaden er våt, er at fargene kan smitte over.

– Hvis vi er veldig kjappe og får tatt vekk det som har fått farge, får lagt det i vann før det tørker, så går det sikkert av, sier Lyngestad.

Norsk ullstoff og ullgarn tåler regnvann. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Tørk bunaden

Hos Norsk Flid i Skien har bunadsstoffet ligget i bløt og blitt ganske gjennomvått. Men, selv en vasstrukken bunad trenger ikke være en katastrofe.

Det gjelder å tørke den riktig. Første skrittet er å presse vannet forsiktig ut ved å rulle stoffet forsiktig inn i frottéhåndklær. Så henges hver del for seg til tørk i romtemperatur.

Uansett hva som har skjedd med bunaden din på nasjonaldagen, det være seg is eller vann er rådene fra Petersen og Lyngestad entydige.

– Fjern flekker før du henger den bort. Ta det med en gang.