Rådmannen sendte selv ut en pressemelding onsdag ettermiddag for å annonsere sin avgang.

Går av med pensjon

– Eg er no 63 år og med ei særaldersgrense for rådmenn på 62 år har eg mogleghet for å ta ut pensjon. Å vere rådmann i ein kommune er krevande, men særs spennande. Eg har hatt rådmannsstillinga i Tinn i meir enn 11 år. Det har vore ei fantastisk tid med god utvikling for kommunen, skriver han i sitt avskjedsbrev.

Lødøen skriver at han forlater en veldrevet kommune med dyktige ansatte og en ryddig økonomi, og at samarbeidet både med nåværende og tidligere ordførere har vært preget av tillit, samarbeid og god rolleforståelse.

Opp- og nedturer

Rådmannen trekker også fram de største opp- og nedturene fra tiden i stillingen. Instriarvens plass på Unescos verdensarvliste troner på topp, mens nedleggelsen av Rjukan sykehus har en klar bunnplassering.

