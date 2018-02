– Det var helt umulig å komme så nærme rådyret at vi kunne hjelpe det med å fjerne plastbøtta, så avlivning var den eneste løsningen, forteller Ole Bjørn Brenna i viltnemnda i Notodden kommune.

Plastbøtte fra foringsautomat

Tirsdag morgen blei kommunen, via politiet, varsla om rådyret som sprang rundt i blinde i nærheten av Lisleheradvegen i Notodden.

– Det viste seg at bøtta som dekte hodet og øynene til rådyret kom fra en foringsautomat for rådyr som står i nærheten, forteller Brenna.

Han forteller at han aldri har opplevd lignende.

– Det er første gang jeg har sett noe slikt. Og det er selvfølgelig et tragisk syn, fortsetter Brenna.

Ber folk sjekke foringsautomater

Det er innført et generelt forbud mot å fôre rådyr og annet hjortevilt for å redusere faren for spredning av skrantesyke. Allikevel er det mange som har fått dispensasjon, og Brenna ber folk som driver med foring av rådyr og annet vilt passe på.

– Det er viktig å sørge for at foringsautomatene fungerer som de skal, så vi slipper flere slike episoder, avslutter Brenna.