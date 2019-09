Politiet gjør det de kan for å hindre at hunder i deres tjeneste blir utsatt for smitte.

Den siste tiden har 26 hunder dødd etter oppkast og diaré. Ingen har ennå funnet årsaken til sykdommen.

I Norge er det rundt 230 politihunder. Nå er det innført restriksjoner på bruk av disse hundene.

Som et minefelt

Politioverbetjent og leder av hundetjenesten i Sør-øst politidistrikt, Annfinn Storkås, er veldig bekymret. Distriktet har 30 hunder på vakt.

– Akkurat nå er det som et minefelt å bruke hundene våre ute. Vi vet ikke hvor smitten er. Det er en stor risiko.

Det tar lang tid å trene opp en godkjent politihund til tjeneste. Kostnaden det innebærer er stor.

– Det ville vært katastrofalt for hele hundetjenesten om én hund ble smittet. I verste fall kan alle hundene våre dø, sier Storkås.

Annfinn Storkås, her med hunden Colt, er leder av hundetjenesten i Sør-øst politidistrikt. Han er urolig for smitte. Foto: Louis Procopio / NRK

Mer enn bare et redskap

Hunden Colt er 7,5 år gammel. Han har vært i politiets tjeneste i fem år. Som alle politihunder er han en viktig ressurs.

Hundene bidrar blant annet til å oppklare forbrytelser. De jobber forebyggende, og er et viktig verktøy i søk etter savnede personer.

– De er ikke bare et redskap. De er også familiemedlemmer, sier Storkås.

Prioriterer liv og helse

Politiets hundetjeneste følger anbefalinger fra Politidirektoratet. De følger også Mattilsynet og Veterinærinstituttets råd.

– Vi unngår steder der det kan være en risiko å få smitte. Men vi prioriterer liv og helse, sier Storkås.

Hundene er med i bilene ut på oppdrag fortsatt. Politiet vurderer i hvert enkelt tilfelle om de slipper dem ut av bilen.

NM for narkotikahunder i Stavern er avlyst. Kursvirksomhet og planlagte samlinger for politihunder blir utsatt.

Politihøgskolen på Kongsvinger har også innført skjerpede rutiner i sin utdanning av politihunder.

Fem nye tilfeller

Mattilsynet har fått inn fem nye meldinger om syke hunder siden tirsdag.

Tilfellene med lignende symptomer er fra Oslo, Telemark, Vest-Agder, Nordland og Finnmark, opplyser Veterinærinstituttet.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet gjennomfører fortsatt obduksjoner, laboratorieanalyser og samler inn store mengder informasjon.