Politiet: Maktesløse overfor Facebook

– Det var veldig ubehagelig å plutselig lese om sin egen død, og tenke på at noen skal begynne å sørge over en, det sier Torill Erdal fra Skien.

Hun og forloveden, Jack Stevens, opplevde at noen hadde gjort om facebookprofilene deres til minneprofiler.

Slike minneprofiler brukes vanligvis når etterlatte ønsker å holde den avdødes profil tilgjengelig, men siden muligheten for minneprofiler ble innført har det vært flere tilfeller hvor høyst levende personer er blitt erklært døde.

Kom opp som død i googlesøk

Torill Erdal og Jack Stevens vet ikke hvem som har laget minnesider over dem på nettet. Foto: Torill Erdal

Facebook har tidligere beklaget at over to millioner medlemmer i 2016 ble erklært døde som følge av en teknisk feil, men Erdal fant også en nettside knyttet til hennes minne som ikke har noen forbindelse med Facebook.

– En ting er at man gjør dette på Facebook, men da jeg googlet meg selv, så fant jeg en minnenettside hvor det stod at jeg døde 11. juli i år, at mine fire barn kom til å savne meg, og at folk kunne skrive en siste hilsen på den nettsiden. Jeg og Jack ble altså erklært døde på internett, sier hun.

Lite politiet kan gjøre

Seksjonsleder for etterforskning ved Grenland politistasjon, Sissel Becker, har ikke hørt om slike falske dødsannonser før, men sier det er svært krevende å skulle samarbeide med Facebook selv om saken er anmeldt.

– Facebook er veldig restriktive med å gi informasjon. Det som blir lagt ut på Facebook blir regnet som Facebooks eiendom, og vi er kunder.

Hun anbefaler folk om å sende en henvendelse sjøl til Facebook og få hjelp der.

– Betyr det at politiet er maktesløse overfor Facebook?

– Ja, det kan du si. Det er frustrerende, for informasjon de sitter på, kan hjelpe oss i etterforskningen, og kanskje også løse saker.

Becker sier det derfor er viktig å forebygge hacking og at vi må bli flinkere til å beskytte oss på nett. Det innebærer å være varsom med hvilket passord en bruker, at en endrer dem hyppig og ikke bruker samme passord overalt.

Skulle gjerne hatt mer hjelp

Torill Erdal skulle ønske at politiet hadde gjort mer enn å bare henvise til nettsiden «slettmeg.no» da hun henvendte seg til dem.

– Jeg synes det er litt ille hvis det skal være så lettvint å bringe ut et så konkret dødsbudskap om noen som er levende. De har til og med skrevet dødsdatoen min.

Peter Münster, som er Manager Corporate Communications Nordics i Facebook, forstår at Torill Erdal og forloveden Jack Stevens opplever situasjonen som frustrerende.

– Hvis Facebook har gjort en feil, skal vi selvfølgelig rette den opp. Det ligger også mye informasjon om tilfeller som dette på våre hjelpesider, sier Peter Münster.