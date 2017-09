Denne Facebook-kampanjen tar helt av

– Jeg rekker en prat før jeg skal ut og løpe, sier Benedicte Abelló.

For fem år siden var livet kritisk og hun måtte bytte lunger. Nå er hun en av flere tusen som har byttet profilbilde på Facebook for å vise at de er organdonorer.

– Etter at jeg fikk nye lunger, ble alt snudd på hodet og jeg fikk et nytt liv. Nå er det min tur å gi noe tilbake, sier hun til NRK.

– Si det til dine nærmeste

For første gang arrangeres Donasjonsuka. I den forbindelse har Stiftelsen Organdonasjon lansert et grønt filter med teksten «Jeg er organdonor», som har gått viralt. På et døgn har over 8.000 nå oppdatert sitt profilbilde på Facebook, helt uten at dette er blitt markedsført.

Hege Lundin Kuhle i Stiftelsen Organdonasjon er glad for den enorme responsen de har fått med det nye filteret. Foto: Stiftelsen Organdonasjon

– Dette er helt fantastisk. Vi ser at dette tallet øker raskt. Vi synes det er fint at så mange vil vise at de er donorer, sier Hege Lundin Kuhle, daglig leder i Stiftelsen Organdonasjon.

I fjor ble det gjennomført 107 donasjoner her i landet og 357 transplantasjoner.

Undersøkelser viser at mellom 70 og 80 prosent av befolkningen er positive til organdonasjon.

– For å bli donor må du si det til dine nærmeste. Det er de som skal bekrefte ditt ønske til legene etter din død. Dine nærmeste kan være familie, venner, kollegaer, fastlege eller naboer, sier hun.

Når dine nærmeste er informert, kan du velge å fylle ut et donorkort enten fysisk eller via app.

Det er en bekreftelse på at du har sagt i fra. Velg om du vil ha kortet i lommeboken eller på mobilen.

Alle kan si ja til organdonasjon, uansett sykdom, alder eller helse.

– Et enkelt valg

Benedicte Abelló ble født med cystisk fibrose, en lungesykdom som går utover både bukspyttkjertel og lever. Helt til hun ble 18 år gikk hun på sterke medisiner. Men så ble det ikke lenger mulig å behandle sykdommen. Nye lunger var redningen.

– Heldigvis måtte jeg ikke vente lenger enn tre måneder. Hadde det gått tre år, hadde det vært for sent for meg.

Inger-Line Dingstad-Eriksen ble donor for mange år siden. Hun sier det var et enkelt valg. Foto: Faksimile Facebook

Nå bruker hun mye av tiden sin på å få andre til å bli donorer. Selv er hun donor.

Også Facebook-bruker Inger-Line Dingstad-Eriksen har byttet profilbilde. Hun ble donor for nesten 15 år siden.

– For meg var det et enkelt valg. Det var innlysende for meg. Vi skal alle dø, og da er det fint hvis noen kan leve videre med mine organer. Mitt budskap er at det må gjøres så enkelt som mulig å bli donor.