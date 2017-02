Ordfører Hedda Foss Five ble overrasket da hun fikk presentert kommunens eierskap i betongselskapet.

– Jeg var ikke oppdatert på det. Men det er tilgjengelig informasjon, og noe man skal vite, sier hun.

Ordfører Hedda Foss Five tar opp sandsaken i formannskapet på tirsdag. Foto: Anne Lognvik / NRK

Five sier at hun vil gå gjennom hele saken, og se om det som har skjedd er i samsvar med kommunale vedtak.

– Det er noen rolleblandinger her som vi ikke har vært klar nok over, og som vi må rydde opp i.

Det var sist fredag at NRK først fortalte om at kommunen i sju år hadde latt et privat betongfirma hente ut sand verdt millioner av kroner. Styreleder i betongfirmaet var daværende næringssjef i kommunen.

Støttet kjøpet

En aksjeandel på 1,5 prosent i Aaltvedt Betong ble kjøpt med penger fra det kommunale næringsfondet i 2002. Tidligere ordfører i Skien, Jan Terje Olsen, sier at kommunen støttet oppkjøpet i Aaltvedt betong.

Tidligere ordfører i Skien, Jan Terje Olsen sier at kommunen støttet oppkjøpet Foto: Roald Marker/NRK

– Norsk Hydros verktøy for å etablere nye arbeidsplasser, Grenland industriutvikling ble jo stor aksjonær i firmaet sammen med Aaltvedt-familien. Det var et ønske at også Skien kommune investerte en symbolsk sum, for å vise at de var med på satsinga, forteller Olsen.

Jan Terje Olsen er i dag styreleder i det nevnte firmaet Aaltvedt betong.

Kan kvitte seg med aksjene

Når Skien kommune i løpet av våren skal vurdere hva som skal skje videre med sanden på Geiteryggen, er det viktig at man rydder opp og starter med blanke ark, mener ordføreren.

– Det er mitt ansvar å få svar på de ubehagelige spørsmålene. Så hvis det viser seg at det er noe vi bør gjøre noe med umiddelbart, så er jeg åpen for å tre ut av eierskapet, sier Hedda Foss Five.

Vekst i Grenland leder arbeidet med det kommunale næringsfondet som har aksjer i Aaltvedt betong. Daglig leder i fondet, Ståle Tveit sier at næringsfondet gikk inn med 750 000 kroner, men nå har han tatt opp med styret om kommunen skal trekke seg ut.

Næringsutvikler for Skien og Siljan hos Vekst i Grenland, Ståle Tveit sier det kan bli aktuelt å selge seg ut av Aaltvedt betong. Foto: Tom Andersen

– Skiens næringsfond vil i utgangspunktet være med på prosjekter i korte perioder på 3–4 år. Så det er klart når vi har vært aksjonær i 15 år i Aaltvedt betong, så er det aktuelt å diskutere om vi skal tre ut. Aaltvedt Betong er det eneste kommersielle selskapet som det kommunale næringsfondet har en aksjepost i.