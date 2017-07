Med bakgrunn fra miljøorganisasjonen Zero har Einar Håndlykken tatt med seg miljøengasjementet inn i fotballverden. Da han tok jobben som daglig leder var betingelsen at Odd skulle bli Norges mest miljøvennlige klubb, noe Håndlykken også mener at klubben har oppnådd.

Fotballklubben er så langt den eneste med kildesortering i publikumsområdene, de oppfordrer publikum til å sykle til kamp, banen varmes opp av fjernvarme, strømmen er miljøsertifisert og alle klubbens biler er elektriske.

Mye betong

Snart skal det installeres solceller på stadiontaket, og det siste er altså prosjektet «Grønn stadion», som går ut på å dekke tomme betongflater med grønne planter.

– Hvis dere ser dere rundt her er det svære betongflater. Det vi ønsker er å se på muligheten for å gjøre stadion grønn gjennom å dyrke ting. Planter og kanskje til og med mat, sa Håndlykken da Venstre-leder Trine Skei Grande gjestet Skagerak Arena denne uken.

Venstre-leder Trine Skei Grande har avlyst sommerferien, og skal farte rundt med elbil i sommer. Mandag benyttet hun ladestoppet på Falkum til å høre om Odds prosjekt «Grønn stadion». Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Skal prosjektet bli en realitet må det være økonomi i det.

– Jeg kan ikke ta pengene vi skulle brukt på en spiss til å sette i gang svære sånne prosjekter, men vi ser jo at kommersielle partnere, offentlige myndigheter, kommuner og andre kan være interessert, sier han.

I front

Prosjektet er finansiert av forskningsrådet. I samarbeid med masterstudenter ved universitetet i Ås utredes en grønn stadion med innovative løsninger som kan ha overføringsverdi til andre idrettsanlegg, kjøpesentre, parkeringsanlegg og lignende.

Utredningen skal være ferdig til jul.

– Det er sånn i fotballen at det som var godt nok i fjor, det er ikke godt nok i år. Sånn er det på miljøområdet også. Skal vi være best må vi ligge i front, sier Odd-sjefen.

– Jeg synes det er spennende når de snakker om å bruke arealet ikke bare til å produsere strøm, men også dyrke mat vertikalt, sier Trine Skei Grande.

Grønne luftetårn

Partilederen synes det er et morsomt prosjekt og forteller at hun jobber med et lignende prosjekt i Oslo.

– Min store drøm er å få til å dyrke på luftetårna til motorveien, sier hun.

Slik ser det ut på Losæter i Oslo sentrum. De to høye tårnene er luftekanaler for motorveien. Disse drømmer venstrelederen om å kle i grønt. Du trenger javascript for å se video. Slik ser det ut på Losæter i Oslo sentrum. De to høye tårnene er luftekanaler for motorveien. Disse drømmer venstrelederen om å kle i grønt.

Losæter er et dyrkingsområde midt i Oslogryta. De har egen bybonde og jobber med mange prosjekter. Midt på området står det to store luftetårn som egentlig skulle dekoreres med kunstverk. Her vil Venstre-lederen dyrke mat i stedet.

– Vi har blant annet sett på tomater som kjøres på samlebånd. Du høster nede, så går de opp, og så høster du hver gang de er nede, forteller hun, og fortsetter:

– Hvis vi klarer å få økonomi i sånne ting, da åpner vi muligheten til å produsere mat på steder vi kanskje ikke har tenkt over at kunne brukes til matproduksjon.

Mener Odd viser vei