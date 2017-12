Nummeret ditt kan bli brukt til svindel

Meldingen Skjævesland sendte ut til alle som ringte han opp. Foto: Skjermdump

En dag i slutten av september rant det inn med telefonen og meldinger på mobilen til Steinar Skjævesland. De som ringte fortalte at de ringte tilbake, fordi de tidligere hadde blitt ringt opp av Skjæveslands nummer.

– Det syntes jeg var litt merkelig for det var jo ikke tilfellet, forteller han.

Etter tre dager med haugevis av telefonsamtaler skjønte han at noe var galt. Da tok han kontakt med telefonoperatøren sin, hvor han fikk informert at hans nummer ble misbrukt av utenlandske svindlere.

Flere ganger daglig får han nye telefoner fra mennesker som mener han har ringt dem, og dette har nå foregått i flere måneder. På det meste hadde han over 20 telefonsamtaler i løpet av en time.

– Det er veldig slitsomt men jeg prøver å svare alle og forklare hva som har skjedd, forteller han.

Steinar Skjævesland opplevde å få sitt nummer misbrukt av utenlandske svindlere, og det skapte store problemer for han. Foto: Privat

Svindlerne ønsker å skape tillit

Telefonsvindel fra utlandet er ikke et nytt fenomen. Telenor stanset over 2,5 millioner verifiserte svindelanrop i 2016 og 78.000 bare i forrige uke.

Advarer mot utenlandske telefonsvindlere

Ofte kan en se på nummeret at det er svindel, men mange utenlandske svindlere har et program som får det til å virke som om de ringer fra et norsk nummer.

Ole Anders Ulsrud, rådgiver ved Norsk senter for informasjonssikring, forteller at de opplever at disse svindlerne ringer veldig mange mennesker, og at mange av disse da prøver å ringe tilbake igjen til det nummeret svindlerne ringer fra. Da vil den personen som har fått nummeret sitt misbrukt motta en haug med telefoner.

Ole Anders Ulsrud ser flere tilfeller av mobilsvindel. Foto: Maria Nyheim / NorSIS

– Personen som har fått nummeret sitt misbrukt kan da få et stort problem i lang tid fremover, fordi det er så mange som prøver å ringe opp igjen, sier Ulsrud.

Han sier at svindlerne bruker denne metoden for å skape tillit, fordi flere mennesker vil svare på et norsk nummer fremfor et utenlands.

Kan skje med alle

Å få nummeret sitt misbrukt kan skje med alle.

– I det siste har vi sett at det spesielt er norske numre som starter med 9165xx xx som har vært spesielt utsatt, men de velger numre ganske tilfeldig, sier informasjonssjef i Telenor, Caroline Lunde.

Det er lite en kan gjøre for å beskytte seg mot denne type misbruk, men Ulsrud sier at det viktigste er å kontakte telefonleverandøren sin dersom man blir utsatt for liknende.

For Skjævesland ble løsningen å vente, og håpe at de ville slutte å bruke hans nummer. Hvis ikke blir utveien å skifte nummer.