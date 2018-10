Norcems svar var uttalelsen det var knyttet aller mest spenning til når det gjaldt høringsuttalelsene til konsekvensutredninga som konkluderer med at det ikke er farlig for miljøet å etablere et avfallsdeponi i Brevik.

Sent onsdag kveld kom høringssvaret fra sementfabrikken; De mener det ikke er aktuelt med et deponi i Dalen gruver før gruvedrifta er avsluttet i 2040. Det er heller ikke aktuelt med en samdrift.

Slakter konsekvensutredninga

Norcem mener også at NOAHs konsekvensutredning laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, ikke er god nok.

Sementbedriften peker på at det ikke er godt nok utredet på detaljnivå hvor egnet gruvene er som deponi. Norcem skriver også i sitt høringssvar at det kan stilles spørsmålstegn ved den gruvefaglige kompetansen til de som har utført risikoanalysen.

Norges Miljøvernforbund er enig med Norcem. De skriver i sin høringsuttalelse at de ber departementet trekke tilbake konsekvensutredninga med begrunnelse i at den er særdeles mangelfull.

Administrerende direktør i NOAH Carl Hartmann sier til NRK at han ikke har anledning til å kommentere saken før i ettermiddag.

Statsråd Ola Elvestuen skal møte innbyggere i Brevik til et såkalt lyttemøte torsdag ettermiddag. Foto: Elise Angell / NRK

– Håper saken legges død

Porsgrunnsordfører Robin Kåss sier han ikke er overrasket over Norcems svar.

– Det er dette vi har prøvd å si til miljøministeren over lang tid. Det er veldig bra at Norcem har lagt så mye arbeid i sin høringsuttalelse og er så klokkeklar i sine innspill. Dette begynner å bli et mer og mer uaktuelt prosjekt.

– De har ikke klart å avklare hvem som eier gruvene. Norcem har en gruvedrift som skal pågå fram til 2040, og de har konsesjon til å drive i gruvene. Det er ikke ordentlig utredet dette med evigvarende lagring av farlige stoffer rett under der som folk bor.

Kåss er tydelig på hva han ønsker å ta opp med statsråden når han kommer på besøk i dag.

– Jeg håper nå at Ola Elvestuen, aller helst når han besøker Brevik i dag, kan legge denne saken død. De har ikke grunnlag for å gå videre med dette deponiprosjektet.