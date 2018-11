Det har vært ventet mye nedbør i Kristiansand, Telemark og deler av Østlandet fra lørdag ettermiddag til mandag morgen, der Yr varslet om opp mot 120 mm regn på 48 timer.

Natt til søndag viser tallene at det har det gjort. Telemark regjerer på topp med 106 millimeter regn i løpet av ett døgn.

– Lifjell og Porsgrunn i Telemark er de plassene som har fått mest nedbør i landet. Aust-Agder ligger på fjerdeplass med 63,7 mm, så kommer Vestfold med 59,0 mm nedbør i løpet av det siste døgnet, sier vakthavende meteorolog, Hanne Beate Skattør til NRK.

Ventet mer nedbør

Lifjell ligger ifølge meteorologene dermed på førsteplass over steder med mye nedbør denne helgen. I tillegg skal det fortsette å bøtte ned det kommende døgnet.

– Den verste nedbøren er passert, men folk må belage seg på at det vil komme en del regn i natt frem til mandag, men det vil ha en litt mer bygete karakter, sier Skattør.

Hun legger også til at folk bør være oppmerksom i trafikken med tanke på overvann på veiene.

Sjekk sluk og renner

Telemark og deler av Østlandet er merket med flom- og jordskredfare på gult farenivå. Brannvesenet oppfordrer folk til å sjekke sluk og renner.

– Vi har hatt noen tilfeller av vann i kjellere til beboere i Vestfold i løpet av dagen. Vi oppfordrer folk til å sjekke sluk og renner for blader og kvister. Vi ber også folk om å sjekke små bekker i nærheten for kvister da dette kan føre til at det blir en demning som kan føre til at vannet finner andre veier mot bebyggelsen, sier Tom Berger, vaktleder for Sør-Øst 110-sentralen.