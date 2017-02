Mer steinsprut denne vinteren

– Det er en gammel skade fra før her, som har blitt tuffet igjen, så det er jackpot å klare å treffe samme skadested to ganger.

Per Andreas Hansen må få bytta ut frontruta på bilen etter steinsprang. Foto: Robert Hansen / NRK

Det sier Per Andreas Hansen som nå ikke hadde annet valgt enn å få reparert skadene i frontruta av bilen. Og det er han ikke alene om.

For tall fra forsikringsbransjen viser at steinsprutskader på bil har økt kraftig de siste ti årene.

Tall fra IF Skadeforsikring viser at det i 2005 var drøyt 143 000 frontruteskader, men at dette økte til nesten 238 000 skader i 2015.

Per Arne Øvrum er montør for Riis bilglass og har merket en økt pågang av skifting av bilruter.

Per Arne Øvrum reparer stadig flere frontruter. Foto: Robert Hansen / NRK

– Akkurat nå er det jo grusveiene bare, og når en bilist kjører fra en grusvei til en hovedvei, så vil grusen sprette ut der.

Hadde det vært en kald og snøfall vinter, ville dette neppe skjedd, sier spådommen fra Øvrum.

Steinsprutskader øker kraftig

Fra forsikringsbransjen viser tallene at steinsprutskader har økt med 65 prosent de siste ti årene.

Men Øvrum legger ikke bare skylden for dette på været.

Den mykere gummien i piggfrie dekk gjør at stein lettere setter seg fast i rillene. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

– Piggfrie vinterdekk plukker lettere med seg stein, siden gummien er mykere. Og nå har ikke biler skvettlapper lenger, det er visst ikke pent nok. Derfor vil stein fly ut fra bilen.

Tallene fra Statens vegvesen viser at strøsandmengden også har økt kraftig. Fra 435 000 tonn i 2005 økte mengdene til 800 000 tonn i 2015 - en økning på hele 83 prosent. Steinsprut i Trøndelag koster forsikringsselskapene dyrt

Krav om sikre veier

Ifølge Ingmar Ulvesen i Vegvesenet skyldes dette økte krav til sikre veier, i tillegg til skiftende vintervær.

Ingmar Ulvenes i Statens vegvesen sier vekslende vær gjør det nødvendig å strø jevnlig. Foto: Robert Hansen / NRK

– Når det regner og er mildt, krever det kontinuerlig strøing. Strøsanden rekker vekk når det blir bløtet opp med vann.

Været i siste delen av i fjoråret og begynnelsen av dette året, krever derfor mye strøing, forteller Ulvesen.

– En kald, stabil vinter med bare kuldegrader, krever mye mindre strøing, sier Ulvesen.