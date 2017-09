3. desember 2016 tok 23-åringen som jobbet på Maxbo, livet av stamkunden Frode Sanni på pauserommet på Maxbo. Han brukte kniver og øks da han drepte 42-åringen før han skilte hodet fra kroppen.

– Drapet er ekstremt. Det er en henrettelse, sa statsadvokat Anne Margrete Katteland under sin prosedyre torsdag formiddag.

Hun ønsker forvaring i 18 år og med en minstetid på 12 år. Ved forvaring får han en bedre oppfølging enn ved fengselsstraff, og det gjør det enklere å vurdere gjentakelsesfaren.

Dette er et drap som har rammet både familien til Sanni, ansatte og kunder på Maxbo, lokalsamfunnet og tiltaltes familie.

Retten har hørt at den drapstiltalte endret personlighet etter at han begynte å bruke anabole steroider i kombinasjon med andre tabletter. Denne endringen skjedde fra mars og fram til drapsdagen.

Gjentakelsesfare

Rettspsykiaterne mente det var lav risiko for at han kommer til å være voldelig igjen. Det kan skje hvis han fortsetter med anabole steroider og rus. Statsadvokat Anne Margrete Katteland mener risikoen er til stede.

Statsadvokat Anne Margrete Katteland karakteriserer drapet som grufullt. Foto: Britt Boyesen / NRK

Statsadvokaten viser til at tiltalte ikke ser noen grunn til at han skal slutte å se på voldsfilmer og IS-videoer. Hun er redd for at det kan trigge nye voldshandlinger. Denne voldsinteressen har han hatt lenge før han begynte med anabole steroider.

23-åringen har bodd hjemme hos moren. Der har han følt seg trygg. Han har hatt lite sosial omgang bortsett fra på jobben. Tiltalte uttalte i retten at han ville flytte fra Notodden etter å ha sonet ferdig. Statsadvokaten mener dette vil gjøre ham sårbar. Han er ikke vant til å være aleine. Sannsynligheten for at han får et sosialt nettverk et annet sted, er veldig liten.

Han viste ikke tegn til anger etter drapet, hverken samme dag eller dagen etter. Derimot så skrøt han av hva han hadde gjort.

Følte seg krenket

23-åringen beskriver at "det svartnet for ham" etter en konflikt med Sanni som skal ha gått over lang tid. Uoverensstemmelsene startet da Sanni ikke betalte ham som avtalt etter en jobb den tiltalte hadde gjort to år tidligere. Han følte at han ble gjort narr av, krenket og tråkket på.

Disse pengene ble utbetalt sommeren 2016.

Den drapstiltalte sier han følte seg truet av uttalelser fra Sanni. 23-åringen var opptatt av voldsvideoer og voldsscener med blant annet halshugging som IS utførte. Da han nok en gang fikk kommentarer fra Sanni denne lørdagen i desember 2016, hentet han kniver og seinere en øks.

Statsadvokaten mener uttalelsene og reaksjonene fra Sanni er innenfor det en voksen mann kan si til en ung gutt.

Ingen impulshandling

Sjefen på Maxbo var vitne til drapet inne på pauserommet.

Katteland peker på at drapet ikke var en impulshandling. Tiltalte tenkte seg nøye om før han drepte Sanni.

Det har vært diskutert i retten i hvor stor grad bruk av anabole steroider har påvirket 23-åringen. De sakkyndige mener det kan gjøre brukerne aggressive. Familien og sjefen til den tiltalte bekrefter at han ble mer hissig. Tidligere hadde han vært stille og forsiktig på alle måter. Han har en Asperger-diagnose. Det kan påvirke evnen til å forstå ironi og tolke andres uttalelser.