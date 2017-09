Ingen i retten er i tvil om at tiltalte var aggressiv før han brukte kniv og øks under drapet på Sanni. I løpet av den andre dagen av rettssaken i Aust-Telemark tingrett var bruken av anabole steroider et viktig poeng.

Moren, faren og sjefen på Maxbo har alle fortalt at de opplevde en endring i oppførselen til 23-åringen etter at han begynte å bruke anabole steroider. Han ble mer hissig og aggressiv. Det hadde aldri tidligere skjedd at han var voldelig mot noen.

Fastlegen hadde allerede advart ham under en helsesjekk. Da ble det oppdaget en overbelastning på hjertet. Anabole steroider blir brukt for å få større muskler, og siden hjertet er en muskel, får det skader.

Den 1. desember fikk han beskjed om at også andre organer kom til å få permanente skader hvis han ikke stoppet å bruke disse preparatene. Han lovte å gjøre dette før neste undersøkelse, som de avtale skulle skje etter en måned.

Testosteron

Christine Wisløff Bugge, som leder et steroidprosjekt ved Universitetssykehuset i Oslo, fortalte retten om de fysiske og psykiske problemene anabole steroider gir. Hun pekte på at det var vanskelig å forske på dette siden de ikke kunne utsette noen for en slik bruk, men stole på inntrykk brukerne hadde.

Den drapstiltalte brukte store mengder av et stoff som tilfører kroppen mye syntetisk testosteron. Dette ga store muskler raskt, men samtidig reduserer det kroppens egen produksjon av testosteron.

– Det er ingen som kan si sikkert at noen blir aggressiv av dette. Derimot kan de bli deprimerte og få angst, gjerne sosial angst, når de trapper ned bruken.

Uenige

De to sakkyndige som har møtt 23-åringen flere ganger de siste månedene, har en annen erfaring med bruken av anabole steroider. De viser til brukere som helt klart forteller at de blir aggressive av disse stoffene. Samtidig peker de på at aggresjon ikke behøver å føre til vold.

Psykologspesialist Line Aanerød mener steroider kan føre til personlighetsforstyrrelser. Det er derfor norske helsemyndigheter ønsker at disse stoffene skal være ulovlige i Norge. Risikoen for vold er større når noen bruker anabole steroider.

Hun utdypet drapstiltaltes interesse for voldsfilmer og voldsscener med blant annet halshugging. Han har hatt andre interesser tidligere som han har brukt mye tid på i perioder. Hun forklarer dette med diagnosen på Asperger syndrom. Interessen for voldsfilmer kom sannsynligvis til å bli erstatta av noe annet.

Diagnosen kan også gi mindre ubehag ved å se på disse scenene enn det andre kan oppleve. Den kan også føre til at det er vanskelig å stoppe en handling når han først har begynt. Dette kan forklare hvordan han drepte Frode Sanni først med kniv før han skilte hodet fra kroppen.

Aanerød presiserte at personer med Asperger syndrom ikke er mer voldelige enn andre uten denne diagnosen.

Forutsetninger

Psykologspesialisten og hennes kollega Pia Løvgren konkluderer med at det er liten risiko for at 23-åringen kan være voldelig igjen. Det forutsetter at han ikke bruker anabole steroider, andre dopingmidler eller alkohol.

De mener at veiledning og terapi kan være til god hjelp framover.

I morgen kommer prosedyrene fra forsvarer Morten Furuholmen og statsadvokat Anne Margrete Katteland. Hun skal basere sin påstand om fengsel eller forvaring på det som har kommet fram i retten. Da betyr observasjonene og konklusjonene til de sakkyndige ganske mye.