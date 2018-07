Lønner seg å bestille enkeltbillett

Det er tid for venninnetur til Kristiansand. Fire fine fruer skal ta bussen på fredag formiddag og hjem igjen neste dag. Noen tastetrykk seinere på konkurrenten.no: Fire billetter tur-retur koster 2.600 kroner totalt. Men den prislappen skal snart endre seg. De har både tid og penger, men gidder ikke betale mer enn høyst nødvendig.

En del tastetrykk seinere er prisen nede i 1221 kroner. De har spart 1.379 kroner ved å bestille én og én billett.

Det var en hyggelig overraskelse, men også andre overraskelser dukka opp underveis. Prisen forandra seg. Fire billetter til 111 kroner stykket var i boks. Den neste kosta plutselig 222. Den sjette 111 igjen.

Blir det bingo ved neste forsøk? Det er for godt til å være sant, og det var det. De to neste billettene koster også 222,-. Resultatet er fem billetter til minstepris, og tre som koster en hundrings mer.

En forklaring

– Over halvparten av billettene i bussene våre koster 111, 222 eller 333 kroner, forklarer daglig leder i konkurrenten.no Tom Roger Øydne. Han ønsker ikke å utdype hvor mange det er av hver kategori.

Konkurrenten.no kjører mellom Oslo og Kristiansand flere ganger i døgnet. Foto: Britt Boyesen / NRK

Når prisen forandrer seg og blir lavere underveis, kan det være at noen plutselig avbestiller.

Den høye tur/retur-prisen kan henge sammen med at når noen bestiller to eller flere billetter samtidig, kan det plutselig bikke over i en høyere priskategori fordi en av billettene utløser dette. Dermed blir alle billettene dyrere.

Øydne innser at det kan lønne seg å sjekke om det er billigere å bestille enkeltbilletter. NRK har gjort søk på flere avganger i ukene framover. Alle viser at det lønner seg å bestille én og én billett.

Dette gjelder ikke bare ekspressbussene mellom Oslo og Kristiansand. Flere flyselskap og busseselskap har priser som kan forandre seg fra time til time.

Informasjon

Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet mener forbrukerne må akseptere dette, men hun håper selskapene blir bedre på å informasjon.

Pia Cecilie Høst mener selskapene må bli flinkere til å informere hvis det ikke alltid er billigst å bestille en tur/retur-billett. Foto: Forbrukerrådet

– Det er ingen god praksis når noen reklamerer med at det lønner seg å kjøpe en tur/retur-billett, og dette ikke stemmer. Hvis det er billigere å kjøpe enveisbilletter, burde de opplyse om det.