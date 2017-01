Den bulgarske lastebilsjåføren hadde kjempeflaks da bilen han kjøre begynte å skli på glatta på riksvei 38 mellom Åmot og Dalen i Telemark ved tre-tida natt til tirsdag. Han var på vei ned mot Dalen da lastebilen kræsjer i autovernet på kanten av et bratt stup i nærheten av Liosvingen. Her er veien svingete og smal, og det er stupbratt ned mot elvejuvet.

– Idet bilen er på vei utfor stupet, greier sjåføren å kaste seg over i passasjersetet og ut gjennom den åpne døra på passasjersiden. Bilen fortsetter nedover i ei bratt steinur og stopper mot noen trær mer enn 100 meter nedenfor, forteller operasjonsleder Vidar Aaltvedt ved politiet i Telemark.

Han frykter at sjåføren ville blitt alvorlig skadet dersom han hadde blitt med lastebilen ned i steinura.

Måtte gå etter hjelp

Da lastebilen forsvant ned i steinura, mistet sjåføren også mobiltelefon og alt annet han hadde med seg. Så trygt oppe på den glatte veien gikk sjåføren ca 2 km til nærmeste hus. Her banket han på døra og fikk vekket de som sov, slik at politiet og redningstjenesten ble varslet.

Også fotturen langs riksveien har tidvis vært en prestasjon for sjåføren, fordi det var isglatt på veien etter at regnværet hadde frosset på asfalten. Noe også politiet og redningsmannskapene erfarte da de kom til stedet seinere på natta.

Operasjonsleder Vidar Aaltvedt sier at det har vært vanskelig å få avhørt sjåføren om hendelsen på grunn av språkproblemer. Den bulgarske sjåføren kjørte et norsk vogntog.

Lasta ikke sjekket

I løpet av formiddagen vil det bli satt i gang arbeid for å få berget lastebilen og lasta. Politiet har ikke turt å klatre ned i ura for å undersøke bilen, som ligger og hviler mot noen trær i steinrøysa.

Språkproblemer gjør at politiet så langt ikke har fått klarhet i hva slags last det var i bilen som bulgareren kjørte. – Men det skal ikke ha vært farlig last, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt.