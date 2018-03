Øvrum sluttar på Borgestadklinikken

Ellen Sofie Øvrum sluttar som direktør på Borgestadklinikken. Årsaka er ueinigheit om leiingsprinsippa for klinikken. Øvrum har vore leiar for Borgestadkliniken i åtte år, og seier at ho ser attende på ei gjevande og flott tid.