KrF-topp utelukker Frp-samarbeid nå

Samme dag som KrFUs landsmøte med 47 mot 33 stemmer sa ja til å sitte i regjering med Fremskrittspartiet, gikk Geir Jørgen Bekkevold ut med en klar advarsel.

– Frp-garantien bør gjelde til neste landsmøte. Det vi sa før valget, bør gjelde også etter valget, sier Bekkevold til ABC Nyheter.

Bytter kanskje side

Samtidig åpner han for at partiet bør vurdere å bytte side, noe som kan åpne for at Ap-leder Jonas Gahr Støre overtar som statsminister for Høyres Erna Solberg.

– Jeg er av dem som mener vi ikke skal utelukke det, sier Bekkevold.

Støre sier i en SMS til ABC Nyheter at han mener KrF vil få større gjennomslag med Ap enn hos dagens regjering, og ramser opp internasjonal solidaritet, klima, fattigdomsbekjempelse og rettferdig fordeling.

– Men vi har stor respekt for at KrF selv gjør sine vurderinger og tar sine valg, legger han til.