KrFU-landsmøtet mener KrF bør gå inn i regjering med Høyre, Venstre og Frp

KrFs ungdomsparti KrFU sa i dag ja til å gå inn i Solberg-regjeringen under sitt landsmøte.

Avgjørelsen er et viktig signal når moderpartiet KrF skal avklare om de vil støtte eller felle Solberg-regjeringen.

– Jeg er veldig fornøyd, men det ble jevnt og det er klart at det er en god del i denne salen som ikke er like fornøyd, sier Martine Tønnessen, leder i KrFU til NRK.

Fredag fortalte Tønnessen NRK at hun tror KrF vil få mest igjen ved å sitte i regjering.

– Vi må svelge noen kameler

– Nå ser jeg frem til å utfordre KrF til å gå i regjering med Frp, Høyre og Venstre, såfremt vi får en god regjeringsplattform, sier KrFU-lederen.

Ungdomsleder Martine Tønnessen vil ha KrF inn i regjering. Foto: Mathilde Pettersen

Før forrige valg, vedtok imidlertid moderpartiet KrF at partiet verken skulle støtte eller sitte i regjering sammen med Fremskrittspartiet.

– Vi gikk ikke til valg på å gå i regjering med Frp, men jeg tror velgerne har forståelse for at vi må svelge noen kameler for å få gjennomslag for politikken vår, sier Tønnessen.

Landsmøtet vedtok med 47 mot 33 stemmer at KrF bør gå inn i regjering med Høyre, Venstre og Frp.

– Veldig skuffet

KrFU-politiker Simen Bondevik, barnebarnet til Kjell Magne Bondevik, er skuffet over utfallet.

SKUFFET: KrFU-politiker i Akershus, Simen Bondevik, er skuffet over partiet sitt. Foto: NRK

– Vi hadde en god debatt, men jeg er veldig skuffet over resultatet. Den politiske avstanden mellom KrF og Frp er kjempestor. Dersom moderpartiet kommer frem til det samme som oss vil det straffe seg, sier han til NRK.

Han mener tilliten til velgerne vil brytes dersom Knut Arild Hareide går i regjering med Frp.

– Tillit tar lang tid å bygge opp, men brytes ned veldig fort, sier Bondevik.

Påtroppende første nestleder i KrFU, Nikolai Berlund Skogan, var også en av dem som stemte imot å gå inn i regjering.

– Det var ikke dette resultatet jeg hadde ønsket. Men landsmøtet har talt og nå får folk vite hva KrFU mener om denne saken, sier Skogan til NRK.

Solberg besøkte KrFUs landsmøte

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg var fredag kveld på hemmelig besøk til KrFUs landsmøte på Gardermoen for å holde tale og vise seg frem.

Det skjedde under ett døgn før KrFs ungdomsparti skulle stemme over hvilken vei de mener moderpartiet skal gå. Inn i Solberg-regjeringen, eller fortsette å stå utenfor. Det skapte reaksjoner hos Nikolai Berglund Skogan, som er påtroppende 1. nestleder i KrFU:

– Jeg reagerer veldig sterkt. Det er tydelig at det blir lagt opp til ren lobbyvirksomhet for at vi skal inn i regjeringen hennes. Dette er provoserende fordi vi er et parti med svært ulike synspunkter, og utfallet av avstemmingen er åpent, sa Skogan fredag.

Han mener statsministeren burde latt være å besøke landsmøtet, og hans personlige mening er at KrF like gjerne burde vurdere å samarbeide med Ap og Senterpartiet.

LES OGSÅ: Skal han si «morna, Jensen»?