Kraftig spredning av bjørkefrø: Kan skyldes stress

De veier så godt som ingenting og fyker gjennom lufta og kleber seg til alt og alle. De er også så små at de kryper inn i luftavkjølinga i bilen, eller blir dratt med inn gjennom dører og vinduer.

Denne sommeren har bjørka storprodusert milliarder av potensielle avkom og slynget dem ut i lufta og av gårde, godt hjulpet av vinden.

– Det er en av de største frøsomrene jeg har sett på bjørk gjennom 45 år, sier Tore Skrøppa, seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi.

Tore Skrøppa er seniorforsker på genetikk på gran og bjørk ved Nibio. Foto: Nibio

Han har jobbet med genetikk på trær siden begynnelsen av 70-tallet og mener denne sommeren er spesiell.

I år har bjørka blomstret veldig godt, og da setter den frø. Dette året har det utgjort svært store frømengder, spesielt fra hengebjørk i lavlandet på Østlandet.

Tørkesommeren med høye temperaturer i fjor har trolig skylda.

– Dette kan skyldes den svært varme sommeren i fjor, for da blei det bestemt om det skulle bli blomsterknopper eller vegetative knopper som skulle gi skudd. I år har vi altså fått sterk blomstring og sterk frøsetting på bjørka, sier Skrøppa.

Frøene fløy av gårde

Sist lørdag filmet Teje Vejrup da vinden tok tak i bjørkene og sørga for at millionvis at ørsmå frø blei spredt utover området.

Nettleseren din støtter ikke video.

I Borgenhaugen i Sarpsborg er det blandingsskog like ved, men bare et mindretall er bjørk, men de gjør mye av seg.

Der frøene traff bakken, dekket de til alt – i mengder.

– De la seg på klesvasken, på bærbuskene og de var tydelige å se i alle edderkoppnettene, sier hun.

Ett tre gir flere liter

Fra hvert eneste bjørketre blir det produsert flere liter med frø, men bare et fåtall av frøene vil utvikle seg til planter, eller trær.

De fleste frøene faller ned i de nærmeste omgivelsene, men skyer med bjørkefrø kan spre seg med vinden flere hundre meter bortover.

Tørken i fjor gjorde at mange løvtrær fikk brunt løv og felte bladene allerede på sommeren, og årets storproduksjon av frø kan bety at bjørka rett og slett blei stressa etter fjoråret.

– Det kan skyldes en stressfunksjon, Når den er under stress, vil den forsøke å føre slekta videre, sier Skrøppa.

Alle trær reagerer likevel ikke på samme måte. Selv om bjørk reagerer slik, er det stor genetisk variasjon. Noen trær setter mye frø, andre lite.

– Gir slik frøing grunn til bekymring?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er ganske normalt. Noen år har vi mye frø, andre lite frø, dette jevner seg ut og er ingen krise for skogen, sier Tore Skrøppa.