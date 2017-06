Kraftig nedbør gir betydelig snøskredfare

– Med så mye regn bør man være obs på å holde avstand til bratte heng, fordi skredene kan løsne av seg selv. Det er også lurt å være oppmerksom på såkalte sigesprekker i snøen, sier vaktleder Andreas Haslestad i snøskredvarslingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB.

Snøskredfaren er på nest høyeste nivå i Jotunheimen, Hardanger og Vest-Telemark.

På Varsom.no kan du sjekke snøskredfaren i ditt område. Foto: NVE

Ekstra intens

I morgentimene gikk et snøskred over fylkesvei 55 på Sognefjellsvegen ved Krossbu. Men ingen ble skadd i skredet, og veien blir ryddet i løpet av få timer, opplyser politiet på Twitter.

– Grunnen til at faregraden øker er at snøen blir overmettet av vannet fra de store nedbørsmengdene. Det kan løse opp bindinger i snøen og gjøre den våt og løs. Hele snøpakker kan skli ut i det vi kaller for glideskred, forklarer Haslestad, som påpeker at snøskredfare er en naturlig på denne tiden av året, men at situasjonen blir ekstra intens med den kraftige nedbøren.

– I morgen gir nedbøren seg, og det blir kaldere til fjells, og da vil skredfaren avta raskt, forsikrer Haslestad.