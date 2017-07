Kommunen vil være til stede

Etter at en mann i 30-årene ble funnet død i en leilighet i Odins gate i Skien lørdag kved, har Politiet har satt i gang drapsetterforskning. Kripos er koblet inn i saken for å bistå politiet i Telemark.

Odins gate: Kripos ankom Skien søndag ettermiddag for å bistå politiet i Skien. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Dette skjedde kun dagen etter at en mann i 50-årene ble funnet livløs etter å ha fått juling på samme adresse. Boligblokkene i Odins gate har i lang tid vært preget av bråk, branner og kriminalitet, og det er i denne forbindelsen Skiensordføreren kalte inn til pressekonferanse søndag ettermiddag.

Splitte miljøet

– Kommunen er i allerede i full gang med mange tiltak i Odins gate, sa ordfører Hedda Foss Five under pressekonferansen.

Hun sa at hun ikke er redd for bydelen vil utvikle seg til et område kommunen ikke har kontroll over. Det begrunnet hun med alle tiltakene kommunen allerede har satt i verk i Odins gate.

For det førte vil de bryte opp miljøet som skaper uro.

– De fleste der er vanlige folk, men noen få representert noe annet. De har allerede fått tilbud om andre steder å bo, sa hun.

Ordføreren fortalte også at de ser etter bedre egnede boliger for disse. Kommunen har noen slike nødboliger allerede, men vil jobbe for å skaffe flere.

Økt tilstedeværelse

Mer tilstede: Ordfører Hedda Foss Five og kommunalsjef Guro Winsvold var tilstede på pressekonferansen søndag ettermiddag. Foto: Lorentz Berg / NRK

Allerede i juni vedtok kommunen at både rusteamet, og Skien Diakonale Senter skal være mer til stede i Odins gate. Kommunen har også inngått en avtale med politiet om økt tilstedeværelse og tiltakene er igangsatt.

– Når det likevel skjer et dødsfall så er det bare trist, og jeg ser ingen grunn til at man skal føle utrygghet i område. Vi kommer til å være mye til stede framover og prøve å trygge beboere og naboer på best mulig måte, sa Foss Five.

Kommunalsjef Guro Winsvold fortalte også at de vil holde et informasjonsmøte over sommeren for beboere og berørte.

Kommunen har også et kriseteam klart for nær familie til den døde, og for kommunens ansatte som har jobbet tett og nært med beboere i Odins gate over tid.

En kontakttelefon vil opprettes mandag.