Det er bare ei jente blant 25 elever på den nye IT-linja ved Skien videregående skole. Slik er det også i IKT-servicefaget der. På Skogmo videregående skole i Skien sitter det også bare ei jente i klassen med dataelektronikk.

– Nina er veldig tøff som velger IT, sier Ulrik Bjørkum Hesmyr.

16 år gamle Nina Milojeviç føler seg ikke spesielt tøff, men hun er fornøyd med valget sitt. Det var venninner i Serbia som gjorde henne oppmerksom på at dette var morsomme fag.

Stort behov

Klassekameraten Sverre Gulløy Lia tror jenter er mer redd for å feile enn guttene når de skal velge linjer i den videregående skolen.

– Vi har vanskelig matte. Vi lærer å kode og programmere. Det krever mye fokus, sier han.

Nina mener at jenter som er nysgjerrige på datafag, burde velge dette. – Da kommer de til å skjønne ganske fort hva det handler om og hvor interessant det er.

Dessuten vet hun at det er stort behov nå og i framtida for folk med datakunnskap i arbeidslivet.

– Krise

Line Berg ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim tror nesten ikke det er sant når hun hører om jentemangelen i spesielle fag i den videregående skolen.

– Dette er krise. Det er et tydelig signal på at vi må gjøre noe for å påvirke dette. Da handler det om markedsføring og informasjon blant annet.

Berg har leda et eget prosjekt som skal få flere jenter til å velge teknologi og datautdannelse på universitetet. Og det hjelper. Fra 2004 og fram til nå har antall jenter på disse studiene økt fra 7 til 33 prosent.

Prosjektleder Line Berg på NTNU tror det er nødvendig med bedre markedsføring og mer informasjon om utdanningsmulighetene. Foto: Kai T. Dragland

NHO jobber med det samme målet og forsøker å påvirke valget til flere skoleelever. Regiondirektør for Vestfold og Telemark, Kristin Saga, mener det er helt nødvendig at arbeidsmarkedet må kunne velge blant de beste.

– Det er ille hvis de bare kan rekruttere blant den ene halvdelen av befolkninga.

– Kan forandre verden

Saga vet at jenter er opptatt av at de kan bidra med å forandre verden og sørge for en god utvikling. Derfor snakker hun gjerne om datafag og realfag som et alternativ til helsefag mange jenter velger. Dette er valgmuligheter noen må kjenne bedre til allerede i ungdomsskolen.

Regiondirektør Kristin Saga mener det er klokt av jentene å velge et utdanning det er behov for. Foto: Anne Lognvik / NRK

Det finnes ingen landsoversikt over hvor mange jenter eller gutter det er i de ulike klassene ved videregående skoler i Norge. Fylkeskommunene tilbyr ulike sammensetninger av fag.

Guttene på IT-linja i Skien er ikke i tvil om hva de har å se fram til.

– Vi skal få gode jobber og tjene masse penger. Det skal Nina også.