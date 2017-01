Ingen kontrollerer bildene dette kameraet tar

Skal du ha kameraovervåking i hjemmet ditt, bør du lese avtaledokumentene nøye. Det er nemlig ingen lov som regulerer hvor lenge et selskap kan sitte på materialet fra kameraene, hvem som har tilgang på bilder og kameraer eller hvilken sikkerhet bildelagringen er basert på.

Det er kun avtalen du gjør med alarmselskapet selv, som fastsetter hva selskapet skal forholde seg til.

Ylva Marrable hos Datatilsynet. Foto: Datatilsynet

– Man bør absolutt sette seg godt inn i avtalevilkårene. Du bør også sjekke hva slags rutiner selskapet har for å oppdage om det skjer et brudd. At man stiller litt kritiske spørsmål rett og slett, sier juridisk seniorrådgiver Ylva Marrable hos Datatilsynet.

– Mer kameraovervåking

Hos Sector Alarm i Skien viser driftsdirektør Fredrik Fløysand hvordan deres kamera fungerer.

– Hvis du for eksempel får et innbrudd eller et branntilløp, vil kameradetektoren ta et bilde av området detektoren dekker og sende det inn til oss. Bildene bidrar til at vi raskt kan igangsette riktig reaksjon, forklarer han.

Fredrik Fløysand er driftsdirektør i Sector Alarm. Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Ifølge Fløysand har mange nordmenn fått kameraer tilknyttet alarmsystemet i hjemmene sine. Hos Sector Alarm sendes bilder kryptert rett fra kameraene og inn til en alarmstasjon i Oslo.

– Det er kun alarmoperatører hos oss som kan se bildene, som ligger i vårt lukkede nettverk. De er tilgjengelig for oss og politiet i 21 dager og blir deretter slettet, sier Fløysand.

Faller utenfor lovverket

Flere alarmselskaper i Norge tilbyr i dag ulike sikkerhetsløsninger som innebærer kameraer.

Personopplysningsloven har et eget kapittel som regulerer kameraovervåking. Men det finnes et unntak i loven, som sier at loven ikke gjelder for behandling av personopplysninger som den enkelte gjør for private formål. Datatilsynet har derfor vurdert kameraovervåking i private hjem til å falle utenfor loven.

– Når man velger å ta i bruk alarmsystemer med mulighet for at folk utenfor titter inn i ditt eget hjem, så bør man utvise en viss skepsis, for å sørge for at dette skjer på en ordentlig og skikkelig måte, sier Marrable.

Kun ett eksempel

Advokat Jon Wessel-Aas sier han er enig i Datatilsynet sin vurdering av kamerabruk i private hjem. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Advokat Jon Wessel-Aas jobber med blant annet medierett og personvern som felt. Han er enig med Datatilsynet når det gjelder lovreguleringen på dette området.

– Denne problemstillingen gjelder jo stadig flere duppeditter vi har i hjemmene våre, som lagrer bilder eller andre opplysninger om oss. Det innebærer at det først og fremst er opp til hver enkelt å være bevisst på avtalevilkårene, sier han.