– Dette er Drangedals mørke hemmelighet. Alle visste om det, men ingen gjorde noe, sier Cecilie Haugen, som ble mobbet både på barne- og ungdomsskolen.

28-åringen er en av flere tidligere elever som nå velger å stå frem. NRK har snakket med flere av dem.

De forteller om rystende forhold ved både barneskolen og ungdomsskolen, der Haugen selv var elev i perioden rundt tusenårsskiftet.

Ble mobbet hver dag

Det startet tidlig. Slengbemerkninger og utfrysing.

Det skulle imidlertid bli langt verre da Cecilie Haugen begynte på ungdomsskolen.

De første månedene gikk det riktignok greit. Hun ble tatt inn i varmen av en jentegjeng, og tenkte at hun endelig skulle oppleve å få ordentlige venner. Så snudde alt.

– Det kom veldig plutselig. Jeg ble frosset ut. Jeg vare en stygg hore. På skolebussen hadde de en egen sang som handlet om hvor stygg jeg var. Ingen voksenpersoner reagerte. Verken der eller i skolegården. De hørte og så alt, men lot det ligge, forteller 28-åringen.

Hun forsøkte å få nye venner. Sendte lapper til andre medelever og spurte om de skulle være venner. De ble funnet av mobberne og lest høyt i klasserommet.

Selv i bilen på vei til fotballkamp ble hun mobbet av andre jenter på laget.

Selv i bilen på vei til fotballkamp ble tenåringsjenta utsatt for mobbing av medelever. Foto: /colourbox.com / /colourbox.com

Som voksen føler Haugen at hun har klart å ta livet tilbake, selv om all mobbingen utvilsomt har satt sine spor. Selvfølelsen er likevel bedre.

– Jeg har hatt en venninne som støttet meg hele tiden, i alle disse vanskelige årene. Hun og mamma. Uten dem hadde jeg ikke vært her i dag.

Mange henvendelser

I dag er de tidligere elevene som har tatt kontakt med advokaten voksne mennesker i alle aldersgrupper. De har ulike jobber og interesser. Som folk flest.

Men én ting har personene som de siste månedene har tatt kontakt med advokat Vibeke Hein Bæra til felles.

Advokat Vibeke Hein Bæra er kontaktet av rundt tjue tidligere elever i Drangedal. Fellesnevneren er mobbing på skolen. Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

De opplevde alle nådeløs trakassering da de var elever ved ungdomsskolen i Drangedal.

For noen av dem dreier det seg om mobbing helt tilbake til 70-tallet. Den ferskeste saken er fra 2014.

Etter at saken først ble omtalt i Drangedalsposten tidligere i uka, har ikke telefonen til Hein Bæra stått stille.

– Først var de en gruppe på ni, som alle kunne fortelle om rystende opplevelser. Etter at saken ble omtalt i media, tror jeg antallet er doblet. Her er det mange som har hatt det svært vanskelig på skolen gjennom oppveksten, sier advokaten til NRK.

Flere har fortalt historiene sine til lokalavisene i Telemark de siste dagene.

– De er modige. De ser at det er dette som må til for at denne typen ukultur ikke skal få fortsette, mener advokaten.

Nå krever de altså oppreisning fra kommunen, som ikke klarte å hjelpe dem da de trengte det som mest.

Oppsøkte foreldre

Moren til Cecilie gjorde gjentatte forsøk på å få skolen til å ta grep om datterens vanskelige hverdag på skolen.

Cecilie Haugen håper historien hennes kan bidra til å hjelpe andre ofre for mobbing. Foto: Anne Lognvik

Nesten daglig ringte hun lærerne for å høre om noe kunne gjøres.

Problemene ble tatt opp på foreldremøter. Ingenting ble gjort.

Selv tok tenåringsjenta mot til seg, og oppsøkte moren til en av de verste mobberne for å fortelle om det hun ble utsatt for på skolen.

– Hun gråt, og sa at hun visste om det som skjedde, men at det ikke var mulig å gjøre noe med situasjonen. Hva mer kan man gjøre da? spør Haugen i dag.

Vedvarende problem

Mobbingen har også vært et problem i de senere år.

I skoleåret 2017-2018 svarte hver fjerde tiendeklassing i Drangedal at de hadde blitt mobba på skolen.

Rektor Stein Hugstmyr sier til Varden at tallet nå har gått kraftig ned, fordi de har jobba mye med mobbeproblematikk. I en ny undersøkelse i mai i år var de nede på 4 prosent.

Fungerende ordfører i Drangedal, Arnt Olav Brødsjø, synes saken er trist.

Arnt Olav Brødsjø, fungerende ordfører i Drangedal. Foto: Anne Lognvik

– Jeg må si at jeg får en klump i magen når vi hører hvor ille disse elevene har hatt det. Vi snakker jo om en periode på 40 år, og det er jo helt tilbake til tida hvor jeg selv var elev på Drangedal ungdomsskole, sier han.

– Det var nok en tid hvor dette ikke hadde det fokuset det har nå, og det er bare å beklage. Og at folk har fått ødelagt livene sine på grunn av dårlig oppførsel fra medelever og ansatte i tidligere tider er sterkt å beklage, sier Brødsjø.

– Hva gjør kommunen nå?

– I slike saker er vi bundet av taushetsplikt, men på generelt grunnlag må vi håndtere saken på en ordentlig måte, og så er det en del juss inne i bildet som de som har greie på det må ta seg av. Vi skal i hvert fall gjøre hva vi kan for å rette opp de feilene som er gjort i tidligere tider.

Starter tilsyn

Tirsdag startet fylkesmannen tilsyn i Drangedal for å undersøke elevenes skolemiljø. Tilsynet var planlagt før historiene om mobbing ble kjent i media.

Tirsdag startet fylkesmannen tilsyn i Drangedal for å undersøke elevenes skolemiljø. Tilsynet var planlagt før historiene om mobbing ble kjent i media. Foto: Anne Lognvik

– I utgangspunktet har det ikke noe med medieoppslagene å gjøre, men vi har jo fulgt med over tid. Og på bakgrunn av klagesaker og det vi vet så ble det tilsyn i Drangedal nå, sier fagsjef hos Fylkesmannen i Telemark og Vestfold, Berit Aarnes.

Opp til kommunen

Hein Bæra avventer å komme med noe konkret krav, og mener det nå er opp til kommunen å komme med et svar på hva som skal skje videre.

– Det viktigste for mine klienter er å bli trodd. At man erkjenner at det har skjedd, og at det blir gjort noe med dette. De fortjener også en oppreisning for den uretten de har lidd.