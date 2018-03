Hjelpetelefonen med voldsom pågang etter Utøya-filmen

– Vi har merket en stor økning hos oss etter at Utøya-filmen hadde premiere. Nå har vi to til tre samtaler på hver vakt som handler om dette temaet. Vi ser samme økning i chattetjenesten, sier daglig leder Aslaug Timland Dale.

Utøya 22. juli hadde premiere 9. mars, og har fått svært god kritikk for måten den er laget på.

Dale sier også at hun tror alt bråket rundt Sylvi Listhaug de siste ukene har fått flere til å ta kontakt.

– Mange av dem som ringer sier de har en bekymring for hva som kan eskalere av mørke krefter der ute. Når Listhaug viser frem et kontor fullt av blomster i sosiale medier er det mange som tolker at det fortsatt er krefter der ute som hyller det som skjedde 22. juli.

Mental helses hjelpetelefon er et gratistilbud, og er åpen døgnet rundt om du trenger en å snakke med. Foto: Tone Lensebakken / NRK

Viktig å se filmen

Dale og hennes kolleger synes selv det var viktig å se filmen for å stå bedre rustet til å møte brukerne.

– Noen av dem som ringer eller skriver til oss sier de lever i frykt for at hendelsen 22. juli kan skje igjen. Noen lurer på hva de kan gjøre for å forhindre at hendelsene skjer på ny. Mange av dem sier at hendelsene trigger hverdagene deres, og at de føler seg ødelagte og alene.

Jeg hører skuddene. Vi var med på reisen til Kaja. Hun lette etter Emilie, søsteren sin. Ingen av karakterene i filmen var ekte, men opplevelsene var det. Jeg har slitt psykisk lenge. Å gjenoppleve det som skjedde. Ingen søvn, ingen ro. Leve i frykt for at det kommer til å skje igjen. Kvinne (25) til Mental helses hjelpetelefon

– Jeg synes filmen var utrolig sterk, og jeg er glad jeg har sett den. Vi kan aldri forstå det kaoset. Vi kan ikke tenke at de som var der, de som hjalp til eller andre som var involvert, må gå videre. Vi kan ikke forstå, og vi kan ikke tenke at det nå er sju år siden, så de bør skjerpe seg, sier Timland Dale.

Hun sier hun ikke synes det var for tidlig med en film om hendelsene 22. juli.

– Personlig synes jeg ikke det, men jeg har full forståelse for at det er en del som ikke vil se filmen.