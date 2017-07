Her kan det brenne hele uka

Det er som å spyle vann i en brennende varm vedovn. Så fort vannet er fordampet flammer det opp igjen i de store barkhaugene. 20 personer fra brannvesenet og sivilforsvaret jobber nå døgnet rundt for å kjøle ned barken. Med bulldosere blir barkhaugene snudd og dusjet – både over, under og inni.

–Vi setter inn alt vi har av ressurser for å slukke flammene, men det er en varm og krevende jobb for mannskapene, sier beredskapsleder i Larvik brannvesen Jan Olav Vagle.

Tom Kjær, leder for sivilforsvaret i Telemark og Vestfold (t.v.) og Jan Olav Vagle, beredskapsleder i Larvik brannvesen står midt i røyken og vurderer hvor de nå skal sette inn vannslangene. Foto: Bo Lilland Andersen / NRK

Vagle har satt opp vaktliste fram til onsdag kveld. Men er forberedt på at den raskt vil bli forlenget.

–Foreløpig har vi ikke kalt folk hjem fra ferie, men dersom det er ferierende brannfolk som kan sende familien aleine på badestranda en dag, så kan de mer en gjerne melde seg til dyst på den varme barkfyllinga, sier Vagle.

Kan stenge E18

Dersom vinden snur, kan den komme over E18:

–Det kan bli aktuelt å stenge den sterkt trafikkerte veien dersom brannrøyken snur og går over jordvollen som skjermer barkfyllinga fra E18, sier Jan Olav Vagle.

I helga og også i dag har nysgjerrige naboer og andre strømmet til barkfyllinga for å se på brannen. Området er sperret av, og brannvesenet ber folk holde seg unna. Samtidig som de frykter at dette kan bli en ny "turistattraksjon" dersom det fortsetter å brenne i dagevis.

Brannen kan fortsette hele uken. 20 personer fra brannvesenet og sivilforsvaret jobber nå døgnet rundt for å kjøle ned barken Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Vet ikke årsaken

Det ingen som vet årsaken til at det begynte å brenne i de store barkhaugene sist lørdag:

–Brannårsaken får vi finne ut av sammen med firmaet som driver her etter hvert. Nå er fokuset å slukke brannen, sier beredskapslederen.

Store fjell av bark, kvister og treavfall ligger rundt på området som nå brenner. Dette er like mye avfall som volumet av to fotballhaller.

Med sørvestlig vind har sur tjukk, hvit røyk i dag blåst inn over sentrum i Larvik. Røyken er ikke giftig, men den er ubehagelig å puste i. De nærmeste naboene har flyttet hjemmefra og sover nå på hotell for å kunne puste i frisk luft. Rådet fra brannvesenet er å holde seg innendørs og lukke vinduene når den sure hvite brannrøyken kommer sigende.