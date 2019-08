– En fantastisk nyhet, sier ordfører Hedda Foss Five (Ap) til NRK.

Det var avisa Varden som først meldte saken.

Dette er den første tomten Google kjøper i Norge.

– Svært positivt

Tomten ligger ved Gromstul nord i Skien, noen kilometer utenfor sentrum.

Datagiganten har kjøpt nesten 2000 mål av skogeier Leopold Løvenskiold.

Ordføreren er svært glad for nyheten, selv om det foreløpig ikke er avgjort hva Google vil gjør med tomten.

Ordfører Hedda Foss Five er svært glad for at Google har kjøpt tomt i Skien. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Dette er uansett en gledens dag, sier hun til NRK.

Det er foreløpig ikke gjort noe investeringsvedtak, men ordføreren er optimistisk.

– Det er bare å se til våre naboland. Da ser man hvor store ringvirkninger slike investeringer kan få for lokalsamfunn. Det er store summer som kan bli investert, sier hun.

Det har vært jobbet for et datasenter i Skien i lang tid.

Mulighet for å utvide

Google har allerede bygget datasenter i Finland, Sverige, Nederland og Irland. De er i gang med å bygge et i Danmark.

Pressesjef i Google, Helle Skjervold, forteller at det fortsatt ikke er tatt en beslutning om hva tomten skal brukes til.

Tomten Google har kjøpt ligger ved Gromstul nord i Skien, noen kilometer utenfor sentrum. Foto: Thomas Backer

– Google har kjøpt en tomt på 1947 mål i Skien, Telemark, slik at vi har muligheter til å utvide med flere datasentre i Europa skulle vi trenge dette i fremtiden. Vi har inngått en partneravtale med Statkraft for å tilrettelegge en del infrastruktur på tomten for å forberede en eventuell utbygging. Dette er ikke en avgjørelse vi forventer å ta i nærmeste fremtid, skriver hun i en e-post til NRK.

– Kjempespennende nyheter

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tror dette kan være gode nyheter for Telemark og Norge.

– Nå skal vi ikke selge skinnet før bjørnen er skutt, men det er stor grunn til å være optimistiske, mener han.

Næringsministeren minner om at regjeringen for en tid tilbake kom med en egen datasenterstrategi, for å få ned det som har fått navnet maskinskatten.

Torbjørn Røe Isaksen (H), næringsminister. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi tror jo dette er en forutsetning for at selskaper som dette vil etablere seg i Norge, sier han.

En eventuell videre investering i et datasenter, tror han vil gi positive ringvirkninger.

– Om de bestemmer seg for å bygge et datasenter, vil dette bety mye, både for å bygge opp utdanningsmiljøer og behov for servicefunksjoner. Det vil også føre til at Norge settes på kartet som datasenternasjon.