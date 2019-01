Det kan bli vanskelege køyreforhold fleire stader både i Nord- og Sør-Noreg i dag.

I Troms har det i ettermiddag vært flere ulykker rundt én kilometer nordvest for Nordkjosbotn på E8. Der har blant vogntog havnet på kryss og tvers, og føreren av en personbil er sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge med alvorlig skade.

Statens vegvesen anbefaler omkjøring for personbiler via fylkesveg 858 Ryaforbindelsen.

Et vogntog har også havnet i grøfta på E6 ved kommunegrensen til Kåfjord og Nordreisa.

Gult farevarsel

For Østfold, Vestfold, Telemark og Aust-Agder har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for å åtvare trafikantane som skal ut og køyre i ettermiddag og kveld.

– Nedbøren har kome inn over kysten av Sørlandet, og er på veg austover utover ettermiddagen. I låglandet kjem det som regn som kan fryse på bakken, og i høgareliggande strøk vil det snø, seier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes.

Ho seier det kan bli krevjande køyreforhold, men ikkje verre enn ein må rekne med i januar.

– Men sjølv om ein er klar over at det kjem, viser det seg at det ofte blir problem i trafikken likevel, seier Moxnes.

– Køyr etter forholda

Anniken Island hos Statens vegvesen region sør seier i 12-tida at det førebels er roleg på vegane, men at ho reknar med mange telefonar om glatte vegar utover dagen.

– Forventar du mange ulykker og uhell i trafikken i dag?

– Nei, det gjer eg ikkje. Både bilistane og entreprenørane som har ansvar for vedlikehaldet av vegane er varsla om at det blir glatt, så folk må berre køyre deretter, seier Island.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vanskelege forhold i nord

I Ofoten, Vesterålen og Troms var det meldt om krevjande køyreforhold på grunn av sterk vind, snø og snøfokk i dag.

Kristin Buckmann hos Statens vegvesen region nord seier det har vore relativt roleg på vegane så langt.

– Det har vore mykje vind enkelte stader, og men det verkar ikkje som varselet har slått heilt til. Det har vore kolonnekøyring på Bjørnfjell, men der opnar vegen snart. Også vegen over Kjølhågen i Andenes har vore stengt i dag, men den er open no, seier Buckmann.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Frå Støtt i Nordland til Slettnes i Finnmark er det meldt kraftig vind det neste døgnet. Meteorologane oppmodar folk om å sjekke farevarselet på yr.no.

– Vanskeleg å sjå om det er glatt

Nils Sødal i NAF minner om at det er vanskeleg å tilpasse farta når heile vegbanen blir dekka av eit tynt islag når regnet frys på bakken.

Det er utfordrande å køyre bil på glatt føre, spesielt når det er underkjølt regn. Når regndråpene fryser til is med ein gang de treffer bakken, blir hele vegbanen dekket av et tynt islag.

– Møter du på underkjølt regn er det viktig å tilpasse farta – meir enn du trur, seier Sødal.

Han oppmodar til å teste veggrepet.

– Prøv å bremse nokre gonger og kjenn på motstanden i rattet. Det er vanskeleg å oppdage dette vanskelege føret før det er for seint, seier Sødal.