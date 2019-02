Hogsten går for fullt i skogen der Tveitan og Bang tynningslag er i gang ved Luksefjell i Skien. Trond Bang, som kjører hogstmaskinen, er klar på at det er på tide.

– Jeg håper ikke vi opplever det samme som på 70-tallet igjen.

Fikk bilen full av biller

Skogsjef hos Løvenskiold-Fossum, Sten Roger Thorstensen, viser fram skadene.

– Der borte ser du tørrgran som er døende, og du ser også at det er mye toppbrekk. Den tørre sommeren vi hadde har det ført til at vi får mange døende trær. Det betyr at matfatet til granbarkbillene kan bli enormt.

HOGGER: Skogsjef i Løvenskiold-Fossum Sten Roger Thorstensen med skadet skog som er hogd for å ikke bli mat for granbarkbiller. Foto: Løvenskiold-Fossum

Thorstensen husker da han jobba i skogen hos Fritzøe på 70-tallet. og var med på den store kampen mot granbarkbillene. Da satte han ut billefeller og fora disse med et duftstoff som tiltrakk seg biller.

– Jeg hadde tatt billefeller og duftstoff ut av bilen, og gikk ut i skogen for å sette ut feller, men jeg hadde ikke lukket døra på bilen, og da jeg kom tilbake var bilen full av granbarkbiller. Det var en svart sverm inne i der.

Forholda ligger til rette nå

Over store deler av Europa øker utbruddene av granbarkbillen. I Slovakia har billene drept mer enn 13 millioner kubikkmeter med gran. Ferske tall fra Sverige viser at til nå er over en million kubikkmeter med trær drept av granbarkbillen.

Granbarkbillen er bare fem millimeter, men kan gjøre stor skade i skogen om det bare blir mange nok av dem. Foto: Scanpix / SCANPIX

– Det er helt utrolig at et lite dyr på fem millimeter kan gjøre så stor skade på skogen, sier Thorstensen.

Norsk institutt for bioøkonomi, Nibio, overvåker bestanden av granbarkbiller her i landet. Seniorforsker Svein Solberg frykter bestanden blir så stor at den klarer å angripe friske trær. Og nå ligger forholda til rette for det.

– Hvis du først har masse mat ute for billene i form av vindfall og brekte trær, og i tillegg får en veldig varm sommer, så er det oppskriften på en epidemi. Insektene trives og blir veldig aktive i varmen, og kan bli flere generasjoner i løpet av en sommer.

Seniorforsker Svein Solberg ved NIBIO. Foto: Erling Fløistad / Erling Fløistad

På 70-tallet gikk det med gran til en verdi av rundt 500 millioner kroner bare på Østlandet. Med tørt jordsmonn og varmt klima, var Vestfold det fylket som var hardest ramma for 40 år siden.

Fra Vestfold kommer det nå inn rapporter om klynger med døde trær. Solberg sier det som skjer i Vestfold nå, er en god pekepinn for hva vi kan vente oss.

– Det eneste vi kan gjøre nå er å få ut alt som ligger ute i skogen av tømmer, vindfall og toppbrekk før granbarkbillene svermer i slutten av mai.