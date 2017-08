Festival for kjærlighet

Grønne benker og grønne capser er blant annet brukt for at single skal få øye på hverandre. I mange år erfarte festivalsjef Jørgen Solberg at mange enslige kom til Treungen for å være med på festivalen. Det var da han bestemte seg for å hjelpe til.

– Vi vil at terskelen for å ta kontakt med hverandre skal være lav, og derfor har vi valgt å satse litt på dette. Vi ønsker at mennesker kan finne lykken, og lykke er jo kjærlighet, sier festivalsjefen.

– Heller dette enn nettdating

Flere par "på samvittigheten"

Grønne benker er plassert rundt på festivalområdet, og de som sitter på disse benkene er single. Foto: Carina Sofie Pevik / NRK

Treungenfestivalen har i flere år hatt et ekstra hjerte for single festivaldeltakere. Og det er flere som har funnet kjærligheten under festivalen. Festivalsjefen selv fridde til sin kjære Marta på scenen under festivalen i 2008.

– Har du god kjærlighet, så har du et lykkelig liv. Mangler du kjærlighet, kan du komme på festivalen, så kanskje den kan være et startskudd i den retningen, smiler Jørgen.

Kona Marta er også med på å arrangere festivalen. Hennes ansvar er regnskap og kontor. Begge sier at det er mye arbeid i forkant, og at de nå som festivalen er i gang skal nyte tilværelsen som andre festivaldeltakere.

Rock og grønne singelluer 1060 m.o.h.

Treungen Music City

Solberg har mange prosjekter på gang. Han er tidligere rallysjåfør, mens han nå driver Treungenfestivalen på heltid. Han har allerede store deler av neste års festival klar.

På campområdet er det bygd flere indianerhytter som kan leies. Foto: Carina Sofie Pevik / NRK

– Ved å ligge litt foran, kan jeg ta meg en velfortjent ferie etter årets festival. Jeg ønsker også å satse på unge artister som vil utvikle seg, sier Solberg.

Treungen Music City er et nytt konsept som vil ta vare på unge talenter fra Treungen.

Flere har allerede tatt kontakt, og i fremtiden ønsker Jørgen at talentene skal få et øvingslokale med instrumenter i Treungen. Han har nå kjøpt opp den gamle skolen i Heimdal for å pusse den opp.

Stor festival på lite sted

Når festivalen holdes fra i dag til søndag, blir hele bygda snudd på hodet. I Treungen sentrum er det i alt 700 innbyggere. Jørgen har så langt solgt over 15 000 billetter, og festivaldeltakere kommer fra fjernt og nært.

– Der det er hjerterom, er det husrom. Vi har bygd flere hytter på campen, og mange kommer i campingbil eller har med telt, sier festivalsjef Jørgen.

Treungenfestivalen har 15-års jubileum i år, og det blir ikke spart på noe. Sikkerheten blir forsterket, og det kommer over femti artister totalt.