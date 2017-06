Familiekos på tranemyra

​De langbeinte fuglene er sjeldne gjester. Tidligere måtte vi til fjelltraktene for å se tranefamilier på sommeropphold, men de siste åra har også tranene trukket sørover i fylket.

Traneparet har vært på sommerbesøk på den øde skogsmyra de siste 4 årene. Foto: Per Ole Halvorsen

Langt fra folk

Paret på skogsmyra har funnet sitt sommerparadis på grensa mellom Drangedal og Kragerø i Telemark. I et øde skogsområde, langt fra folk, har de fjerde året på rad bygget seg en sommerbolig. Det er et reir bygget opp av strå og dødt gress. Her ruger de tålmodig, og venter på familieforøkelsen.

Tranemor legger seg på reiret for å ruge. Foto: Per Ole Halvorsen

En besøkende trane, kanskje fjorårets unge, blir bryskt jaget vekk av det rugende paret. Foreldrene mener at nå får den voksne tranen greie seg sjøl og finne sitt eget sommersted.

Traner Ekspandér faktaboks Eneste hekkende art i sin familie her i landet.

Større enn stork, med meget lang hals og lange ben.

Tranen er vanligvis meget sky og har et trompetlignende skrik.

Hekkeområdet er stort sett begrenset fra det nordøstlige Europa til Ural.

I Norge hekker den spredt på myrer i Østlandets lavere og høyere skogtrakter til Nordland og dessuten i Pasvik. Enkelte reirfunn er også kjent fra Sørvestlandet og Vestlandet.

Har utvidet sitt hekkeområde og økt i antall de siste 20–30 år.

Norske traner overvintrer hovedsakelig i Spania. Reiret er stort og består av plantedeler.

Eggene ruges av begge kjønn i ca. 30 dager. Ungene blir flygedyktige etter vel to måneder. Kilde: Store norske leksikon

– Tålmodighetsprøve

Per Ole Halvorsen har tilbrakt mange timer i kamuflasjeteltet for å følge familien på tranemyra Foto: Per Ole Halvorsen

Naturfotograf Per Ole Halvorsen har fulgt familiekosen på tranemyra de siste sommerne. I kanten av myra har han satt opp et kamuflasjetelt med åpning til kameralinsa. Tranene er sky og lite glad i mennesker, så veien inn til kamuflasjeteltet går i skjult krabbefart.

– Jeg må være tidlig ute, og godt kledd, for traner er en tålmodighetsprøve. Det kan gå mange timer i kamuflasjeteltet, men det er verdt det, sier Halvorsen.

Årets regnfulle vår skaper trøbbel for tranefamilien. Etter flere dager med kraftig regn blir myra oversvømmet. Det flommer over, og brått står hjemmet under vann. En bever i nabolaget kommer innom for å se på sommerhuset som plasker i vannet. Et par stokkender og ei kvinand svømmer bort og napper litt i gressveggen.

Iherdig samling av mer gress og strå sikrer tranene et nytt hjem. De bygger reir på en kunstig øy.

Mye regn i vår førte til at myra flommet over, så traneparet måtte bygge ei kunstig øy. Foto: Per Ole Halvorsen

Familielykke med ett barn

I år er det bare ett egg i reiret, i fjor var det to. Etter tålmodig ruging går klekkingen som den skal og familielykken er stor når barnet kommer.

De stolte foreldrene smører seg inn med søle for å kamuflere seg. De greier likevel ikke skjule seg for Per Oles kameralinse, selv om voksende gress skjuler stadig mer av sommerhytta.

Sommerparadiset ligger midt i matfatet. Myra er full av frosk og padder, småfisk og øyenstikkere. Dette er næringsrik kost for en liten tass som raskt vokser seg stor.

En nysgjerrig bever svømmer bortom svanereiret på den kunstige øya. Foto: Per Ole Halvorsen

Ei drøy uke etter at ungen ble klekket, flytter tranefamilien inn i skogen. Noen uker seinere kommer de tilbake til myra.

– Kanskje foreldrene vil vise traneungen barndomshjemmet, så den skal skjønne hvor den kommer fra, undres Per Ole Halvorsen.