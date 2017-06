Fagermo: – Håper jeg må spise de ordene i løpet av sommeren

Etter tredje serierunde der Odd tapte 0–2 borte mot Stabæk, var Fagermo klar overfor VG om utfallet av Eliteserien: – Roseborg vinner suverent. Helt sikkert.

Til helgen spilles tiende serieomgang , og RBK har bare to poeng å gå på til toeren Odd. Brann, Sarpsborg og Stabæk følger så kloss etter skiensklubben.

– Hehe, det er ikke så rart det spørsmålet kommer opp nå. Jeg er glad de bare er to poeng foran oss og at flere lag er med bak oss. Jeg håper jeg må spise de ordene i løpet av sommeren. Rosenborg har ikke spilt så godt, og for eksempel var vi bedre enn dem selv om vi tapte (i Trondheim), sier Fagermo til NTB.

– Dersom dette er litt av tendensen, så kan det bli spennende. Det vil være gledelig for Eliteserien.

Ikke penger

Odd har ingen pengebuffer til å forsterke laget sitt i sommer. Skal det nye inn, mål folk først ut.

– Vi har slitt med skader på sentrale spillere og har brukt hele stallen. Det ser bedre og bedre ut for oss. Vi har også klart å stenge igjen bakover, sier Fagermo.

Søndag kommer Molde til Skien. – Vi pleier å være gode mot dem, men det blir en tøff kamp. De har en stor stall med mye kvalitet. Jeg følger bevisst ganske dårlig med på tabellen, men de har vel to-tre tap nå.

Molde har tre strake tap og ikke vunnet på sine fem siste i serien. Det er tilløp til krise for manager Ole Gunnar Solskjær.

Kanskje

Hos Odd er det uklart om keeper Sondre Rossbach (21) blir spilleklar etter skade. Må han stå over fortsetter Viljar Røsholt Myhra (20) vikariatet.

Rafik Zekhnini (19) er av mange pekt ut som Fotball-Norges neste store salg. Så langt har sesongen vært under middels for ham.

– Jeg er ikke redd for at han ikke skal stabilisere seg på det nivået vi vet han har inne. Han har vært preget av skaden han hadde i vinter. Den er helt leget nå. Vi har gitt Rafik god tid til å bygge seg opp slik at det ikke blir noe tilbakefall. Vi har matcher han litt forsiktig, og han er tilgjengelig denne gangen, sier Fagermo.

Zekhnini spilte bare 16 minutter som innbytter mot Haugesund sist.