Erlandsen etter tapet: – Fortjener mer enn null poeng

– Vi kan ikke være misfornøyd med et lag som presterer på den måten som vi gjør i to omganger mot et godt hjemmelag, sier LSK-trener Arne Erlandsen til NRK etter tapet mot Odd.

Den erfarne treneren rakk så vidt å finne veien til innbytterbenken før Odd ropte på straffe i Skien. Etter 50 sekunder gikk Sigurd Haugen i bakken, men dommer Espen Eskås holdt fløyta unna munnen.

– Mangler den siste «finishen»

Lillestrøm våknet og kom mer med i kampen etter et kvarter. Først misset Marco Tagbajumi alene med Sondre Rossbach i det 19. minutt, før Erik Næsbak Brenden fikk kjempet seg til en avslutning som gikk i stolpen tre minutter senere.

FORNØYD: LSK trener Arne Erlandsen er fornøyd med innsatsen til laget under kampen mot Odd mandag kveld. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Vi mangler den siste «finishen» foran motstanders mål, og det gjør at vi ikke klarer å få med oss poeng, sier Arne Erlandsen.

Også Odd slet med den siste «finishen», men fikk muligheten til å prøve seg fra krittmerket da Elba Rashani ble felt. Etzaz Hussain klarte ikke å finne veien til nettmaskene.

Det gjorde derimot Sigurd Haugen like etter og laget fra Skien kunne gå til pause med ledelse.

I andre omgang pekte Eskås på straffemerket nok en gang. Denne gangen for Lillestrøm. Fredrik Krogstad mannet seg opp til å ta straffesparket, men skuddet gikk i Rossbachs høyre stolpe og ut, helt nede ved stolperota.

Begge lag hadde muligheter til å komme på scoringslista utover i omgangen, men fikk ikke ballen i mål. Dermed ble Haugen eneste målscorer.

Gleder seg til kamp om fornyet kontrakt

– Dette var en god bortekamp, hvor vi burde ha klart å score, men vi klarte det ikke, sier Erlandsen.

Tapet i Skien forverrer Lillestrøms bortestatistikk. Laget fra Romerike har ikke vunnet på bortebane i eliteserien siden juni, og med fire kamper igjen pustes de i nakken av lagene som ligger i nedrykksgjørma.

– Det er en utfordring. Vi gleder oss til hver eneste kamp og vi har fire tøffe kamper igjen i serien, og så har vi en cupfinale som vi ikke har begynt å tenke på enda, så det blir i alle fall minimum fem kamper igjen som vi gleder oss til, sier Arne Erlandsen.