DSB: – Må regne kraftig i flere uker før brannfaren er over

I natt regnet det i enkelte områder på Sør- og Østlandet, det skal imidlertid ikke være nok for å stanse brannfaren. Avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Anne Rygh Pedersen forteller at det er fint med regn men at det på langt nær ikke er nok.

– Hvis brannfaren skal avta må det regne slik det har gjort i natt i flere uker fremover, sier Rygh Pedersen.

Fortsatt krevende

Skogbrannene har herjet i om lag en uke. På et kart kan vi se hvilke områder som har vært hardest rammet og hvilke dager som hadde flest branner:

Fortsatt er situasjonen krevende, og Rygh Pedersen i DSB sier at de aldri har opplevd noe liknende.

– Det er fortsatt en svært krevende situasjon, forteller hun til NRK onsdag.

Situasjonen er krevende og det drives med etterslukking flere steder. Blant annet drives det med 16 etterslukninger av skogbranner i Agder-fylkene. Det drives også etterslukking på Måvatn i Drangedal, Telemark.

I denne perioden har det vært over 350 branner i naturen i Sør-Norge.

Må ikke tro det var nok

– Jeg håper at folk ikke tror at fordi det kom litt regn i natt så er det fritt fram, sier Rygh Pedersen.

Anne Rygh Pedersen ber alle være forsiktig i naturen. Foto: Henrik Bøe / NRK

Hun nevner at det fortsatt er all grunn til å være forsiktig i naturen, og at skogbrannfaren langt ifra er over.

– Regnet som kom i natt var fint for blomstene, men hjelper lite mot skogbrannfaren, sier hun.

Alt hjelper litt

Varabrannsjef i Skien, Ove Stokkeland er glad for alt av nedbør som kommer. Han forteller at det ikke hjelper mye, men at alt hjelper litt.

Varabrannsjef i Skien, Ove Stokkeland sier alt regn hjelper litt. Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

– Regnet vi har fått nå vil kanskje gjøre det litt roligere i maks to døgn, sier Stokkeland.

Det er meldt om enkelte byger utover dagen noen steder på Sør- og Østlandet, men det er usikkert hvor, og hvor mye, forteller meteorolog Kristen Gislefoss. Det er også uklart hvorvidt det mulige regnet vil hjelpe mot skogbrannfaren.