Hydrogenfabrikken på Vemork ble sprengt 21. juni 1977. Siden da har man trodd at kjelleren lå i ruiner sammen med den store fabrikken. Det skulle vise seg å være feil.

– Det var rett og slett uvirkelig, forteller direktør Runar Lia ved Norsk Industriarbeidermuseum.

Det var Norsk Hydro som bygget anlegget på Vemork. Industribygget har røtter helt tilbake til år 1911, før krigen. Tyskerne tok fort kontrollen over anlegget og produserte tungtvann som skulle brukes til å lage atomvåpen. Det ble satt i gang flere aksjoner for å stoppe produksjonen og transporten av tungtvann til Tyskland. (Se faktaboks for mer)

Alt intakt

Gleden var stor da, administrerende direktør Runar Lia, fikk beskjeden om at tungtvannskjelleren ble funnet i går.

– Vi var sikre på at kjelleren var i stykker etter sprengningen fra den tiden. Så var alt intakt, forteller Lia.

Første innsyn fra den 2800 kvadratmeter store kjelleren. Foto: NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM

Den kjente kjelleren kan man se fra det østre-hjørnet på bygget. Her kan man se et par spennende gjenstander og detaljer som fortsatt sitter igjen fra den var i full drift.

– Gulvet har vi ennå ikke inspisert. Vi forsøker å grave frem døra på sørveggen i morgen. Dersom den er mulig å benytte som inngang vil vi sikre kjelleren

Første glimt fra Kjelleren Foto: Ingelinn Kårvand

Jobber på spreng

Med hele 2800 kvadratmeter, er det store planer for tungtvannskjelleren. Den gamle og historiske kjelleren skal bli stelt i stand og med tiden bli et museum, som forteller mer om sabotasjeaksjonen under andre verdenskrig.

Med en kjeller som er i intakt, håper Lia på en rask framgang i arbeidet.

– Vi må først sikre kjelleren før vi kan jobbe videre, men vi håper på å kunne bli ferdige med gravingen innen en ukes tid, sier Lia.