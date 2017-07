Byttet bort rusen mot Birken-trening

Gjennom prosjektet «Gøy fritid for alle», arrangerer Eidanger IL aktiviteter for rusavhengige. Nå har en gruppe med blide deltakere meldt seg på Birken.

Sykkelen har vært til hjelp

Pål Vibeto, er fornøyd med tilbudet til Eidanger IL. Foto: Rebekka Røed / NRK

For Pål Vibeto startet alt med et tips fra konsulenten hans i Porsgrunn kommune. Etter et par gåturer endte han opp på to hjul og sykler nå fast i klubben.

Han har vært rusfri i ett år og er takknemlig for tilbudet.

– Når man kommer ut av behandling har man som regel ingenting, så det har vært en ressurs for meg og en av grunnen til at jeg har det bra nå.

Nå er han nå klar for nye utfordringer.

– Å gjennomføre Birken er målet. Hovedmålet er å etter hvert bli et helt vanlig medlem av sykkelgruppa, sier Pål og smiler.

Kom seg ut av huset

Sindre Edvardsen, er glad for å ha et tilbud som gjør at han kommer seg ut av huset. Foto: Rebekka Røed / NRK

Sindre Edvardsen skal også delta på Birkenrittet. Selv har han ikke syklet så mye, men gleder seg til nye utfordringer og knytte vennskap.

– Jeg synes det er veldig bra. Jeg satt en del hjemme. Nå kommer jeg meg ut og får møtt en del nye mennesker, så det å kunne delta er hovedmålet mitt.

Trenger flere slike tilbud

Trener Thomas Fjellstad, er glad for å kunne bidra til et godt prosjekt. Han mener det er viktig med slike tilbud.

– Det er et tilbud det absolutt burde bli mer av, det er jo helt fantastisk, sier han.

Thomas Fjeldstad, er stolt over gjengen han trener. Foto: Rebekka Røed / NRK

Å være trener for gruppa vil han ikke kalle en jobb.

– Jeg vil påstå at jeg bare leker. Jeg er så heldig å kunne skape aktivitet, og får være med på det selv. Vi driver med sykling, padling, klatring, gåturer, ting vi liker å gjøre som skaper glede og aktivitet i hverdagen.

Med en engasjert trener er det som regel alltid godt oppmøte blant deltakerne. Her skal man ha gode grunner for å ikke kunne møte opp forteller Thomas.

– En av deltakerne er på date i dag. Det ble godkjent under tvil, så vi skal få noen bilder i kveld, sier treneren.

Måtte lage ventelister

Prosjektleder Oda Lil Blålid, mener prosjektet har kommet lenger med en ekstra spiller på laget. Foto: Rebekka Røed / NRK

Prosjektet har hatt stor pågang de siste tre-fire årene. Med over 100 henvendelser måtte det lages en venteliste. Dette ble fort snudd da de fikk en ekstra person med på laget.

– Vi fikk inn Thomas som treningsveileder og på den korte tiden har vi fått redusert mye av ventelisten. Nå har vi mye bedre kapasitet, forteller Prosjektleder Oda Lill Blålid.